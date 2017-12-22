به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین کاظم فتاح دماوندی، در خطبه های نماز جمعه این هفته دماوند طی سخنانی ضمن تبریک ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، اظهار داشت: دوشنبه ۴ دی روز ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) است که اسوه زهد و بی رغبتی به دنیا بود و می فرمود؛ خادمی برای خدمت کار من دوست من است و بالشتم سنگ و گرمابخش من در زمستان مکان های آفتاب گیر است، شب را روز می کنم در حالی که چیزی ندارم و روی زمین هیچ کس توانگر تر و بی نیاز تر از من نیست و خوشا به حال اصلاح کنندگان و حل کنندگان مشکل مردم.

فتاح دماوندی افزود: آفتی که جامعه ما به آن دچار است آفت بدبینی و سوءظن به دیگران است در حالی که یقین ندارید بر اساس سوءظن به دیگران عمل می کنیم و خانواده یا اداره کشوری را به آتش فتنه می سوزانیم.

وی بیان داشت: کسانی که به خاطر انگیزه های شخصی و حزبی و جناحی منافع و مصالح ملی را زیر پا می گذارند خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب دشمن می ریزند، خواه خود را منتخب اصولگرایان یا منتخب اصلاح طلبان بدانند، منفعت طلبانی که مثل موریانه به جان درخت انقلاب افتاده اند و سهم خواهی می کنند.

فتاح دماوندی گفت: افرادی که برای احقاق حق خود از مجاری قانونی اقدام نمی کنند، آب در هاون کوبیده و خوراک تبلیغاتی دشمن را فراهم می کنند، گرگ های گرسنه خارجی در ولع خوراک های تبلیغاتی این افراد هستند.

وی ادامه داد: کسی که نصیحت امام و رهبر دلسوز را نپذیرد و چنگال های تیز دشمن را نبیند، به دشمن خدمت و به انقلاب خیانت کرده است، افرادی که روزی نان و نمک انقلاب را خورده اند، حال نمکدان شکسته و ناسپاس هستند، برخی از این مسئولین گمان می کنند از انقلاب طلبکارند.

فتاح دماوندی با بیان این که برخی سخنان پسندیده نیست، افزود: مگر رییس دستگاه قضایی کشور را افراد نصب می کنند، که برخی می خواهند وی را عزل کنند، شما در رتبه و مقامی نیستی که عدم صلاحیت و عدم مشروعیت آیت الله لاریجانی را تشخیص بدهی، مملکت رهبر دارد، امام دارد اگر به دستگاه قضایی اشکالاتی وارد باشد راه حل مشکلات هوچی گری و جنجال تبلیغاتی و شعبده بازی های سیاسی نیست.

امام جمعه دماوند در ادامه بیان داشت: برای انتقاد از دستگاه قضا راهکارهایی وجود دارد که رهبر انقلاب بر این ضعف ها واقف تر از شماست و خود ایشان راه را برای انتقاد و اعتراض باز گذاشته است اما از راه معین شده و با رعایت انصاف نه از طریق مصاحبه های تهدید کننده که خوراک تبلیغاتی دشمن شود.

وی گفت: این روزها که همه باید علیه جنایات اسرائیل در قدس و فلسطین فریاد بزنیم و برای نجات مردم مظلوم یمن که ۱۰۰۰ روز است زیر بمباران سعودی ها و اربابان آمریکایی آنها کشته می شوند فریاد بزنیم، فکر جامعه را منحرف به مسائل خود کرده اید و اگر به شما و اطرافیان شما اتهاماتی وارد است بروید در دادگاه از خود دفاع کنید.

بدون فصل الخطاب سنگ روی سنگ بند نمی شود

خطیب جمعه دماوند اظهار داشت: اگر می گویید قانون را قبول ندارید امام خمینی (ره) فرمود؛ غلط می کنی قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد، در سال ۸۸ هم عده ای راه شما را رفتند و جز بردن آبروی خود و ایجاد زحمت برای مردم و نظام چیزی به دست نیاوردند.

وی با اشاره به برخی از سخنان مرحوم آیت الله حائری، گفت: در ۲۱ مهرماه ۸۸ وی گفت؛ کسی پیدا شده می گوید در انتخابات تقلب شده و ما هم می گوییم خوب تحقیق کنید، یعنی از راه قانونی پیگیری کنید و این در حالی است که در مقابل صحبت های این شخص هر جوابی داده شد گوش شنوایی نداشت.

فتاح دماوندی در ادامه گفت: در ۱۹ آبان ۸۸ آیت الله حائری گفت؛ اصولا وجود فصل الخطاب جزو ضرورت نظام های کفر و نظام های اسلامی است و بدون فصل الخطاب سنگ روی سنگ بند نمی شود لذا در ایران هم قانون وجود دارد هم رهبری و هم فصل الخطاب اما ظاهرا برهی هستند که هیچ کدام را قبول ندارند یعنی در عمل به حرف رهبری گوش نمی دهند و عمل نمی کنند.

وی گفت: کسی ادعا نکرده که رهبر معصوم است خود ایشان هم چنین ادعایی ندارد اما به عنوان مجتهد جامع الشرایط وونائب امام زمان (ع) و ولی فقیه همه باید از امر ایشان اطاعت کنند چون همه می دانند و می بینند که ایشان دلسوزترین و واقع گراترین مسئول نظام است و در طول دوران رهبری به خوبی کشتی انقلاب را هدایت کرده است و اینها اعترافات دشمنان است.

امام جمعه دماوند با اشاره به سخن رهبری که فرمودند ما در کشور مشکل داریم گفت: مشکلات و گلایه های مردم را نمی شود نادیده گرفت و مسئولین باید جدی بگیرند و فرمودند حاشیه سازی نکنید و به حل مشکلات مردم بپردازید.

بالا رفتن قیمت ها و بیکاری جزو دغدغه های اصلی مردم است

وی با اشاره به بالا رفتن قیمت ها اظهار داشت: بالا رفتن قیمت ها، اشتغال و حل مشکل بیکاری جز دغدغه های اصلی است و مبارزه با فساد اقتصادی در دستگاه ها و فاصله طبقاتی بین اقشار مردم مشکل این کشور است و این که حقوق مسئولین رده بالای نظام بیشتر بشود و حقوق های نجومی بگیرند و بودجه عمرانی کشور را کم کنند باعث دلسردی مردم می شود و طبق فرمایش رهبری از همه مهم تر وحدت ملی و یک صدایی مسئولان و خواص است که اگر مخدوش شود هیچ حرکت سازنده ای به سامان نمی رسد و این وحدت بین اقشار مختلف مردم وجود دارد و وقتی مشکلی مثل زلزله پیش می آید همه به یاری هم می شتابند و وقتی منافع ملی در میان است همه در صحنه حضور دارند و این ما مسئولین هستیم که باید قدر مردم را بدانیم.

وی با اشاره به روز سه شنبه ۵ دی ماه که روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش بلایای طبیعی است گفت: مسئولیت و دولت باید برای مقاوم سازی ساختمان ها در شهر و روستاها اقدام و حمایت کنند و تسهیلات در اختیار مردم قرار بدهند و شوراهای شهر و روستا و شهرداری ها نیز برای نوسازی بافت های فرسوده تخفیف و تسهیل امور را در دستور کار قرار بدهند.

فتاح دماوندی افزود: استغفار و دوری از گناهان و دعا نیز برای رفع بلا و امتحانات سخت الهی جایگاه خود را دارد، و امام صادق فرموده اند؛ در شب هنگام خوابیدن اگر از وقوع زلزله و خراب شدن خانه می ترسید آیه ۴ سوره فاطر را بخوانید.