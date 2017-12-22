جزئیات دیدار وزرای خارجه انگلیس و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس با سرگئی لاوروف همتای روس خود در مسکو دیدار کرد.

لاوروف در ابتدای این دیدار خطاب به همتای انگلیسی خود گفت: اینکه روابط میان دو کشور از سطح خوبی برخوردار نیست، موضوع محرمانه ای نیست. این موضوع به رفتار ما ارتباط ندارد.

وی خطاب به جانسون گفت: شما ترجیح می دهید که به صورت عمومی از اختلافات حرف بزنید؛ ما این کار را به صورت رو در رو می پسندیم.

جانسون نیز خطاب به لاوروف گفت: نباید به خودمان اجازه دهیم که در ابتدا از اختلافات حرف بزنیم.

این در حالی است که وزیر خارجه انگلیس در بیانیه‌ای که پیش از شروع مذاکرات امروز در مسکو صادر کرده بود تلویحا ناخرسندی دولت این کشور از جنبه‌هایی از رفتار روسیه را یادآور شده و اعلام کرده بود: درحالی که روسیه همچنان در صدد بی‌ثبات کردن کشورهای اروپایی از جمله اوکراین است، روابط ما با آن کشور نمی‌تواند به روال عادی بازگردد اما برای امنیت بین‌ المللی لازم است که با یکدیگر گفتگو کنیم؛ زیرا ارتباط بد و سوء تفاهم می تواند تبعات وخیمی داشته باشد.

جانسون در این بیانیه گفته بود که هنوز هم بر سر مسائلی مانند آینده سوریه بین دو کشور «شکاف عظیمی» وجود دارد. وی افزود که در جریان سفر به روسیه علاقمند است از نظر مقامات آن کشور در مورد آینده بشار اسد آگاه شود.