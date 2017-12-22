به گزارش خبرنگار مهر، ششمین مرحله از اردوی تیم ملی هندبال مردان کشورمان صبح امروز جمعه اول دی ماه با حضور «بوروت ماجک» سرمربی اسلوونیایی این تیم در تالار هندبال تهران آغاز به کار کرد. این مربی اسلوونیایی شب گذشته وارد تهران شد و صبح امروز اولین جلسه تمرین با تیم را با حضور ۱۲ بازیکن برپا کرد.

در تمرین امروز صبح لژیونرهای تیم ملی هم حاضر بودند. بازیکنانی که در رومانی به سر می برند عصر امروز به تهران رسیده و در تمرین روز دوم حاضر خواهند بود. تنها چهار لژیونر سیدعلیرضا موسوی، سعید حیدری راد، افشین صادقی و سجاد ندری با دریافت روادید در اسلوونی به جمع ملی پوشان می پیوندند.

تیم ملی هندبال سه روز در تهران اردو زده و سپس راهی اردو و مسابقات تدارکاتی اسلوونی و قطر خواهند شد.

«بوروت ماجک» به عنوان سرمربی، علیرضا حبیبی و شهداد مرتجی به عنوان مربی و مربی دروازده بانها هدایت تیم را برعهده دارند.

مجتبی حیدرپور ، امین کاظمی، افشین صادقی، امین یوسفی نژاد، مهرداد صمصامی، احسان ابوئی، جلال کیانی، سجاد ندری، میلاد مسائلی، محمد قاسمی، مهدی بیجاری، سلامان بربط، علی رحیمی، اله کرم استکی، سجاد استکی، سید علیرضا موسوی، محسن باباصفری، شاهو نصرتی، سعید حیدری راد و پویا نوروزی نژاد دعوت شدگان به اردوی تیم ملی هستند.

هجدهمین دوره رقابتهای هندبال قهرمانی آسیا بهمن ماه در کره جنوبی برگزار می شود.