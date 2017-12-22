به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت بیتکوین روز جمعه در بورس بیتسمپ با سقوطی ۳۰ درصدی نسبت به قیمت نزدیک ۲۰۰۰۰ دلاری خود که در اوایل این هفته ثبت کرده بود، به زیر ۱۴۰۰۰ دلار رفت.
بیتکوین پس از این که در روز آسیایی خود ۱۴.۷ درصد سقوط کرده بود تا به اینجای روز در بازارهای دیگر جهان ۷ درصد سقوط داشته است و قیمت ان ۱۴۴۹۹ دلار است.
این ارز دیجیتال که در آغاز سال قیمتی ۱۰۰۰ دلاری داشت تا روز یکشنبه گذشته قبل از این که غول صنعت بورس، سیامای، سهام آن را ارائه کند، به رکورد قیمت ۱۹۶۶۶ دلار رسید. از آن پس بیتکوین حدود یک سوم قیمت خود را از دست داد.
استفن اینس رییس تجارت آسیا اقیانوسیه کارگزاران خردهفروشی اوآندا میگوید: اکثر خردهفروشان سادهلوح بیتکوین (با سقوط قیمت اخیر) به طرز بدی میسوزند.
بیتکوین به افتهای شدید و بازگشت مجدد در قیمت خود معروف است. در ماه نوامبر قیمت بیتکوین در ۴ روز حدود ۳۰ درصد سقوط کرد و از ۷۸۸۸ دلار به ۵۵۵۵ دلار رسید. در ماه سپتامبر قیمت آن با سقوطی ۴۰ درصدی از ۴۹۷۹ دلار به ۲۹۷۲ دلار رسید.
تاکاشی هیروکی، استراتژیست ارشد مونکس سکسوریتیز در توکیو میگوید: تجارت بیتکوین کاملا شبیه قمار است و تغیرات قیمت ان هیچ الگوی منطقیای را دنبال نمیکند. بر خلاف سهام و اوراق قرضه، نمیتوان در مورد بیتکوین درآمد مورد انتظار را محاسبه کرد، بنابراین خرید آن بیشتر یک نوع قمار است تا این که سرمایهگذاری باشد.
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