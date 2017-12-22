به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه امروز جمعه و به دنبال رأی قاطع مجمع عمومی سازمان ملل علیه تصمیم ۶ دسامبر سال جاری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در به رسمت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی اعلام کرد: دنیا بزرگتر از ۵ کشور و بسیار بزرگتر از یک کشور است.

رئیس‌جمهوری ترکیه در نشستی در دفتر مرکزی حزب حاکم عدالت و توسعه این کشور گفت: با تصویب قطعنامه قدس در مجمع عمومی سازمان ملل می بینیم که دنیا بزرگتر از ۵ کشور است. همچنین بسیار بزرگتر از یک کشور نیز است.

اردوغان ادامه داد: ما تا آخرین لحظات، انتظار رأی ۱۶۰ تا ۱۹۰ کشور به قطعنامه قدس در مجمع عمومی سازمان ملل را داشتیم اما تماس های تلفنی آمریکا مانع آن شد. یک به یک این کشورها صریحا تهدید شدند. گفتند که به شما دلار می دهیم و نباید علیه ما باشید.

وی در ادامه اعلام کرد: از چه زمانی حق دموکراتیک دولت ها و مردم با پول خریده می شود؟ مفهوم و سیستم دموکراسی چیزی نیست که بتوان آن را با پول خرید.

رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه اضافه کرد: سازمان‌ملل غیرقانونی بودن تصمیم آمریکا درباره قدس را نشان داد. کشورهایی که در مجمع عمومی رأی منفی یا ممتنع به قطعنامه دادند، می‌ خواستند رأی مثبت بدهند اما کاخ‌سفید آنها را تهدید کرده بود.

اردوغان تأکید کرد: رفتار آمریکا پیش از رأی‌گیری اخیر در مجمع عمومی، به عنوان تصمیمی تأسف‌ بار در تاریخ دموکراسی ثبت می‌شود. ما به همه کشورهایی که به قطعنامه علیه تصمیم آمریکا درباره قدس رأی مثبت دادند، تبریک می‌ گوییم.