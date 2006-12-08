سفر رئیس جمهور به مازندران 120 مصوبه داشت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، محمود احمدی نژاد بامداد امروز در پایان سفر سه روزه خود به مازندران در جمع خبرنگاران در فرودگاه دشت ناز ساری، با بیان اینکه دولت برای سازندگی مازندران تصمیمات بسیار خوبی گرفته است، گفت: باور ما بر این است که مازندران می تواند بسیاری ازنیازهای کشور را تامین کند.

رئیس جمهور امکان استفاده از سواحل دریا برای عموم مردم، ساماندهی تاسیسات گردشگری، تکمیل زیرساخت های شهرهای حاشیه آزاد راه تهران به شمال و محور هراز و رفع محدودیت و ممنوعیت استقرار صنایع بزرگ مادر را، از مهمترین مصوبات نشست استانی هیات دولت در مازندران برشمرد و گفت: صنایع بزرگ با رعایت شرایط خاص می توانند در مازندران ساخته شوند.

محمود احمدی نژاد تخصیص 4 هزار میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت برای حمایت از سرمایه گذاری در مازندران و افزایش 2 هزار میلیارد ریال تسهیلات طرحهای زودبازده اشتغالزا را در این استان از دیگر مصوبات مهم هیات دولت در ساری اعلام کرد.

رئیس جمهور گفت: هیات دولت همچنین تصمیم گرفت برای توسعه و آبادانی مازندران این طرحهایی را ازجمله، تکمیل کمربندی ها و ساخت راههای جدید برای اتصال مازندران به استان های همجوار، اختصاص 400 میلیارد ریال برای احیا و بازسازی بافتهای فرسوده شهری مازندران، ایجاد ایستگاههای گاز فشرده طبیعی، گاز رسانی به شهرهای سواد کوه در جنوب مازندران، انتقال

گاز اتیلن، ساخت 33 مجموعه ورزشی برای دختران و پسران، 4 خانه کشتی، 4 سالن ژیمناستیک و 4 مجموعه قایق سواری را اجرا کند.

مشروح مصوبات بیست و دومین سفر استانی دولت، متعاقبا ارسال می شود.