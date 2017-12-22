به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، دبیرخانه شورایعالی فنی امور زیربنایی حمل‌ونقل اعلام کرد: روز دوشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۳۹۶، یکصدوسی‌وهشتمین نشست شورایعالی فنی امور زیربنایی حمل‌ونقل با حضور و مشارکت اعضا برگزار شد و پس از بحث و بررسی پیرامون دستورکار، جمع‌بندی‌های زیر حاصل شد؛

* موضوع ضوابط طرح منظر راه ارایه گردید و پس از بحث و بررسی، ضمن قدردانی از تلاش‌های مشاور در تدوین ضوابط، به تصویب شورا رسید.

* در خصوص پیوست مطالعات فرونشست برای پروژه‌های زیرساخت حمل‌ونقل مقرر گردید قبل از انجام مطالعات پروژه‌های توسعه‌ای و احداث زیرساخت‌های حمل‌ونقل، استعلام از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور الزام گردد.

* نحوه اعمال حساب و عملیات حسابداری قیر تخصیص‌یافته از محل تبصره قانون بودجه سالانه بررسی شد و اصلاح بخشنامه ۲۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱مورد تصویب قرار گرفت.