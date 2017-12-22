به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، محمد بن عبدالرحمان آل ثانی وزیر خارجه قطر در در واکنش به رأی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد قدس در توئیتی نوشت: تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد درخصوص قدس، برای قضیه فلسطین عدالت است.

وی در ادامه گفت: تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف حق فلسطینی ها است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیش نویس قطعنامه علیه تصمیم اخیر ترامپ در به رسمیت شناختن قدس اشغالی به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را با ۱۲۸ رای مثبت، ۹ رای منفی و ۳۵ رای ممتنع تصویب کرد.

آمریکا شامگاه دوشنبه در جلسه شورای امنیت که با موضوع بررسی پیش نویس طرح مصر درخصوص قدس برگزار شد، پیش نویس این طرح را وتو کرد.

۱۴ کشور عضو شورای امنیت با پیش نویس طرح مصر درخصوص قدس موافقت کردند.

بر اساس طرح مصر در این پیش نویس، بدون ذکر نام کشور یا محکوم کردن کشوری، هر اقدامی برای تغییر وضعیت قدس را لغو می کند و از تمامی کشورها می خواهد از انتقال سفارت خود از تل آویو به قدس خودداری کنند.