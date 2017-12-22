به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی نظری ظهر امروز جمعه در آئین افتتاح اولین دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان اهر اظهار کرد: وظیفه تمامی مسئولین خدمت به مردم عزیز است دستگاه قضایی هم از این امر مثتثنی نیست امیدواریم خداوند توفیق خدمت‌رسانی را به‌تمامی ما ارزانی کند.

وی بابیان اینکه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه رسیدگی به دعاوی مردم عزیز است گفت: شکایت از هر شخصی که باشد دستگاه قضایی موظف است طبق قانون به آن رسیدگی کند.

رئیس دادگستری شهرستان اهر از افزایش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی این شهرستان هرسال نسبت به سال دیگر خبر داد و عنوان داشت: سال گذشته بیش از ۳۳ هزار فقره پرونده به مجموعه دادگستری اهر ورودی داشتیم اما بااین‌وجود زمان رسیدگی به پرونده‌ها نسبت به سال‌های گذشته کاهش‌یافته و درواقع پرونده‌ها در حدود ۲۰ الی ۳۰ روز رسیدگی می‌شود.

نظری یکی از سیاست‌های دستگاه قضایی را کاهش جمعیت کیفری عنوان کرد، ادامه داد: بر اساس قانون قوه قضائیه حداکثر تلاش را می‌کنیم که متهمین و یا محکومین کیفری به زندان‌ها معرفی نشوند که همین موضوع به معنی کاهش جمعیت کیفری است و تعیین مجازات جایگزین برای حبس که صراحتاً در قانون آیین دادرسی کیفری اشاره‌شده است تا اگر فردی در نظام جامعه خللی ایجاد نکند، مجازات جایگزین برای حسب آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

رئیس دادگستری شهرستان اهر با اشاره به اینکه در طول سال‌های اخیر هیچ‌گونه جرائم خشن در این شهرستان اتفاق نیفتاده است، افزود: از سال ۹۱ تاکنون هیچ‌گونه جرائم خشنی در اهر نداریم و به حول قوه الهی امنیتی که امروز در این شهرستان حاکم بوده بسیار مطلوب و قابل‌قبول است.

وی حمایت از سرمایه‌گذاران را جزو سیاست‌های دستگاه قضایی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری ذکر کرد، گفت: حمایت از سرمایه‌گذاران در چهارچوب قانون و مقررات در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال ازجمله سیاست‌های دستگاه قضایی است، دستگاه قضایی برای اینکه بتواند با حمایت از سرمایه‌گذاران در ریشه‌کن کردن معضل بیکاری مؤثر واقع شود از سرمایه‌گذار حمایت می‌کند.

نظری در ادامه با تأکید بر اینکه امنیت پایدار ایران اسلامی در دنیا مثال‌زدنی است، بیان کرد: استان آذربایجان شرقی در بحث تأمین امنیت رتبه نخست کشوری را کسب کرده است و علاوه بر این ما همیشه شهرستان اهر را مثال می‌زنیم که در این شهرستان جرائم خشن رخ نمی‌دهد و امیدواریم همه‌ آحاد جامعه برای سلامت و امنیت جامعه پای‌کار باشند.

رئیس دادگستری شهرستان اهر بابیان اینکه پس از چندین سال فعالیت، تمامی اوراق قضایی شهرستان اهر به‌صورت الکترونیکی ثبت‌شده است گفت: برای هر شهروند لازم است تا در " سامانه ثنا " ثبت‌نام کند به‌طوری‌که ثبت‌نام در این سامانه زمینه ارسال الکترونیکی اوراق قضایی را فراهم می‌کند یکی از مزیت‌های این سامانه این است هر شخص می‌تواند از طریق این سامانه از روند پرونده خود مطلع شود.

وی بابیان اینکه دفتر خدمات الکترونیک قضایی با تلاش آقای نام‌آوران بعد از تبریز اولین شهرستانی است که افتتاح می‌شود ابراز داشت: انشاا... همه از خدمات این دفتر بهره‌مند خواهیم شد این دفتر مکان مناسبی برای ارائه خدمات قضایی و تسهیل امور مربوطه به مردم عزیز خواهد بود.

نظری ضمن آرزوی موفقیت برای مجموعه مدیریت و کارکنان دفتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: تمامی فعالیت‌ها و امورات این دفتر به دستگاه قضایی شهرستان اهر مربوط است و نظارتی مستقیم بر آن خواهد بود امیدواریم خدماتی آسان‌تر، بروزتر و سریع‌تر را برای مردم عزیز شاهد باشیم.