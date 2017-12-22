به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد شریف زاده با اشاره به فعالیت های این دبیرخانه از برگزاری نشست های مشترک با برخی دانشگاههای مجری رشته داروسازی برای ارتقای این رشته در کشور خبر داد.

شریف زاده با بیان اینکه اصلاح آزمون ها تاثیر بسزایی در ارتقای کیفیت آموزش دارد، گفت: طی نشستی با معاونین آموزشی دانشکده های داروسازی مناطق آمایشی برگزار کننده آزمـون ورودی رشته های تخصصی و PhD داروسازی، با بررسی فرآیندهای اجرایی آزمون و تجربیات واحدها برنامه ریزی برای برای اصلاح شیوه نامه اجرایی آزمون و رفع برخی چالش های اجرایی آزمون ها صورت گرفت.

وی ساماندهی وضعیت پردیس های خودگردانی که دانشجوی داروسازی پذیرش می کنند را از دیگر برنامه های این دبیرخانه ذکر کرد و افزود: نشست مشترکی با مسئولان دانشگاه مازندران و پردیس خودگردان آن دانشگاه برگزار شد و طبق توافق صورت گرفته مقرر شـد برنامه ریزی های آموزشی با هدف ارتقاء آموزش دانشجویان پردیس خودگردان دانشگاه مازندران، مورد بازنگری قرار گیرد.

دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی افزود: در این جلسه الگوی مناسب جهت ارتقاء سطح همکاری و رفع اشکالات اجرایی بین دانشگاه مازندران و پردیس خودگردان نیز مورد بحث قرار گرفت تا براین اساس مسیر پیشرفت دانشکده مذکور بیش از پیش فراهم شود.

وی با اشاره به بازدید از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی دامغان گفت: در این بازدید وضعیت آموزشی دانشکده مورد ارزیابی قرار گرفت و طبق مباحث مطرح شده با مسئولین دانشکده برنامه ریزی برای ارتقای کیفی آموزش داروسازی در این دانشگاه صورت گرفت.

شریف زاده از جلسه با مسئولین آموزش داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی البرز سخن گفت و عنوان کرد: دانشکده داروسازی البرز از سال ۱۳۹۴ پذیرش دانشجو داشته و در حال حاضر ۱۰۳ دانشجو در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند.

وی خاطرنشان کرد: زیرساخت های خوبی در این دانشگاه فراهم شده و در نشست با مسئولین این دانشگاه مواردی که نیاز به برنامه ریزی برای ارتقا دارد مورد بررسی قرار گرفت.