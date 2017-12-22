علی اصغر یوسف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی لایجه بودجه در مجلس و کمیسیون تلفیق پیشنهاد داد تا کمیسیون تلفیق نسبت به افزایش و تقویت اعتبارات برای بنیه دفاعی، نیروهای نظامی و انتظامی برای ارتقای امنیت ملی حساسیت مثبت داشته باشد.

وی همچنین، همسان سازی حقوق و مزایای مستمری بگیران و بازنشستگان را ضروری دانست و افزود: تامین اعتبار برای حقوق و مطالبات کلیه بازنشستگان از جمله بازنشستگان فولاد و آموزش و پرورش از دیگر لازمه هایی است که کمیسیون تلفیق باید نسبت به آن نگاه مثبت داشته باشد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس، تلاش برای عدم افزایش قیمت حامل های انرژی مثل بنزین و گازوئیل، آب و برق و گاز را الزامی برشمرد و گفت: همچنین مطالبات بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی از دولت مورد توجه و تاکید نمایندگان کمیسیون تلفیق قرار گیرد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس تصریح کرد: تلاش برای اینکه در بودجه سیاستگذاری به گونه ای باشد که استان ها در درآمد و هزینه ها دخالت بیشتری داشته باشند و در ارتباط با درآمد استان، شناسایی و ظرفیت های استان، احکام بودجه ای مناسب را تنظیم و تصویب کنند.