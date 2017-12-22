به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود به میزبانی مصلی مدرسه قلعه با طرح این پرسش که سه فصل از ایام سال گذشت و دولت، مجلس و مسئولان استانی چقدر در راستای تحقق شعار سال عمل کردند؟، ابراز داشت: درحالی‌که کارکنان شرکت البرز شرقی دو ماه حقوق خود دریافت نکردند چرا نمایندگان مجلس به دنبال افزایش حقوق خود هستند، اگر بهانه مشکلات خزانه و نبود مدیریت صحیح در جامعه محسوب می‌شود باید بدانید کارگر بازنشسته برای حقوق خود مانده است.

وی بابیان اینکه فلسفه معنایی حقوق بشر در دین نهفته است و باید به آن عمل شود، افزود: مدام گفته شد تولید و اشتغال، اما چقدر توانستیم موانع تولید را برداریم در سمینارهای حقوق شهروندی و حقوق بشر نباید با عوامل عوام‌فریبانه و احساسی صحبت و آن را ابزاری کنیم بلکه حقوق بشر برآوردن نیازهای افراد متوسط جامعه است.

مسائل اقتصادی پاشنه آشیل کشور است

خطیب جمعه شاهرود بابیان اینکه دشمنی دشمنان اسلام برای ملت ایران پوشیده نیست، ابراز داشت: بیش از دو صده دشمنان علیه جهان اسلام توطئه و شرارت می‌کنند، چرا دولتمردان اجازه ورود عناصر استکباری انگلیس و فرانسه را به ایران می‌دهند، اینکه فکر کنیم این کشورها با ما دوست هستند، تنها خیالی باطل است.

امینی در ادامه با طرح این سؤال که در بین دشمنی‌های استکبار، مسئولان ما چه اقدامی انجام دادند؟ تصریح کرد: بیش از ده سال شعار سال تکیه به مسائل اقتصادی دارد، پاشنه آشیل ما مسائل اقتصادی محسوب می‌شود و چرا تاکنون این امر به سرانجام نرسیده است.

وی بابیان اینکه دولت و مجلس باید ضمن اتحاد و همدلی با قاچاق مبارزه جدی کنند، افزود: باید هر چه می‌توانیم مسئله بیکاری و اشتغال را حل کنیم نه اینکه با واردکردن ماشین‌های لوکس که تنها برای قشر خاصی کاربرد دارد به فکر افراد مرفه باشیم.

وجود اختلاس‌ها تنها برآورده کردن خواسته‌های دشمن است

امام‌جمعه شاهرود بابیان اینکه مسئولان باید به شعار سال عمل کنند چراکه حرف خوب زدن را همه بلد هستند، ابراز داشت: تا زمانی که دشمن دشمنی می‌کند باید مواضع اقتصادی خود را تقویت کنیم، در سال اقتصاد مقاومتی چقدر با اختلاس‌ها برخورد جدی کردیم؟ عدم مبارزه جدی با اختلاس‌ها صرفاً برآورده کردن خواسته‌ دشمن است.

امینی همچنین بابیان اینکه مردم ایران در ۹ دی حماسه‌ای بی‌نظیر را خلق کردند، تصریح کرد: عده‌ای به دنبال رفع حصر عوامل فتنه هستند که باید بداند ملت ایران همان کفن‌پوشانی هستند که با عوامل فتنه مبارزه می‌کنند، امروز مردم باید هوشیار باشند چراکه عکس فتنه گران را به خورد ملت می‌دهند و برای انتخابات برنامه‌ریزی می‌کنند.

وی افزود: در شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی برنامه‌های خوبی برای گرامی‌داشت ۹ دی تدارک دیده‌شده که از دو روز آینده به استقبال این روز خواهیم رفت، نمی‌توان با شانتاژ و تبلیغات فتنه گران را تکریم و عکس آن‌ها را کنار مسئولان گذاشت باید از فتنه عبرت گرفت.