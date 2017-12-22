به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه‌های نمازجمعه ساری برنامه ریزی درست برای تأمین معیشت مردم و رفع مشکلات فراروی را وظیفه مسئولان دانست و گفت: مسئولان باید وعده‌های خود را عملی کنند تا زندگی فقیران از این بدتر نشود

وی با بیان اینکه ارتباط بین مردم و مسئولان باید مستقیم باشد تصریح کرد: شرایط موجود در جامعه شکاف طبقاتی را بیشتر می‌کند و مسئولان به گونه‌ای برنامه ریزی کنند تا مردم از دین برنگردند.

وی با اشاره به مشکلات فراروی دولت به فصل بودجه و تصویب آن اشاره کرد و گفت: برنامه ریزی‌ها در بودجه باید به گونه‌ای باشد تا اقشار ضعیف و فقیران مورد حمایت قرار گیرند و دولت باید حداقل معیشت مردم را فراهم کند.

امام جمعه ساری، از مجلس و نمایندگان خواست تا در تصویب بودجه سال ۹۷ به مشکلات مردم توجه باشند و برنامه ریزی‌ها برای رفع مشکلات آنان باشد..

وی همچنین توجه به بخش خصوصی را ضروری دانست و با اشاره به عرضه مرکبات با قیمت پایین و ورود دلالان در این بخش اظهار داشت: باغداران استان سال گذشته ضرر دیدند و دولت و مجلس باید چاره‌ای برای فروش و صادرات محصولات داشته باشد.

آیت الله طبرسی، کشاورزان را گنجینه کشور و استان دانست و گفت: دولت باید از این قشر حمایت کنند تا مشکلات سبب دلسردی تولیدکنندگان نشود.

نماینده ولی فقیه در مازندران به اقدام ترامپ در خصوص انتقال سفارتخانه رژیم صهیونیستی به قدس اظهار داشت: قدس مسئله حثیتی برای مسلمانان است و برای حفظ آن مردم فلسطین و همه مسلمانان باید دست به دست هم دهند.