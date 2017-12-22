به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

در زلزله رودبار ، بم و کرمانشاه از نزدیک شاهد عمق آسیب‌های وارده به مردم و ساختمان‌ها و اموال و احشام آنها بوده‌ام و صحنه‌های تلخ و نگران کننده فراوانی را با چشم خود دیده‌ام.تصور زلزله‌ی مشابهی در شهرهای بزرگ ایران بویژه در تهران عمیقا نگرانم‌ می‌کند.

اگر خدای ناکرده زلزله‌ای مانند آنچه در بم رخ داد، در تهران اتفاق بیافتد، بیش‌تر از چند صد هزار کشته و مجروح در پی خواهد داشت.

شاید زلزله قبلی در پاکدشت و زلزله اخیر در ملارد کرج، هشدار الهی به مسؤولان و مردم باشد که تا دیر نشده فکری بکنید.