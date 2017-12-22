به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک شهید «علی خوش لفظ» باحضور خیل عظیم مشتاقان و دوستداران ولایت و شهادت در دارالمؤمنین همدان و بر روی دستان مردم این شهر تشییع شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان، استاندارهمدان، فرماندهان نظامی و انتظامی، جمعی از خانواده های شهدا و ایثارگران و جانبازان سال‌های دفاع مقدس و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان به همراه اقشار مختلف مردم در مراسم تشییع و تدفین شهید خوش لفظ شرکت داشتند.

در بخشی از این مراسم پیام فرزند شهید «خوش لفظ» قرائت شد که در این پیام آمده است؛

کپسول اکسیژن در نبود تو راحت شده است؛ اما نفس من و خواهرانم به شماره افتاده است؛ حالا زیر خیمه انصارالحسین جمعتان در کنار همرزمانتان جمع است؛ زمانی معنی سوختن را فهمیدم که تو پیش ما مثل شمع سوختی و دم برنیاوردی، تو مزد اخلاصت را پس از سی سال گرفتی و درنهایت عندربهم یرزقون شدی پس گوارا باد برتواین شهادت ...

جانباز شهید «علی خوش‌لفظ» پس از سال‌ها تحمل رنج و سختی ناشی از جراحات جانبازی چهارشنبه هفته گذشته به جمع یاران شهیدش پیوست.