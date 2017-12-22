به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سرتیپ دوم شهنام بابلی رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش گفت:پس از وقوع زلزله در تهران ، برابر اوامر امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده ولایی نیروی زمینی ارتش، تیم های پزشکی نیروی زمینی ارتش با برپایی چادر های امداد و درمان در کوی سازمانی شعبانیه، امیرالمومنین و اداره بهداشت و درمان در آماده باش کامل بسر میبرند.

بابلی با بیان اینکه از حادثه دلخراش زلزله در کرمانشاه تجربه بسیار بالایی را کسب کردیم افزود:حادثه زلزله خبر نمی کند ولی نیروی زمینی ارتش از لحظه وقوع زمین لرزه در تهران تمامی بیمارستان ها، کادر پزشکی و تیم های امداد و نجات را در حال آماده باش قرار دادیم و اگر خدای ناکرده اتفاقی پیش آید با تمام قوا در خدمت ملت فهیم خواهیم بود.

وی گفت :جیره های مواد غذایی اعم از آب معدنی، کنسرو ، خرما و ... را تهیه و به عنوان جیره اضطرار نگهداری می کنیم.چهل تخته چادر گروهی،چندین دستگاه آمبولانس،اتاق های عمل صحرایی و تیم تجهیزات پزشکی آماده هر نوع خدمات دهی خواهند بود .