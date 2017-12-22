به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینیان ظهر آدینه در خطبه های نماز جمعه این هفته دامغان به میزبانی مصلی امام خمینی (ره) این شهر به بازدید هفته گذشته خود از موسسه خیریه آبشار عاطفه ها در این شهرستان اشاره کرد و ابراز داشت: با همت مسئولان و خیران ۶۰ بسته سبد کالا در شب یلدا برای محرومان تهیه و به آنان اهدا شد.

وی با تاکید بر اینکه بهترین فضلیت تکریم نیازمندان جامعه است، افزود: این موسسه خیریه با ۲۵۰ نمایندگی در سطح کشور در راستای خدمت رسانی به محرومان جامعه و دستگیری از نیازمندان فعالیت می کند لذا این مهم می طلبد تا همه افراد جامعه ضمن همکاری با موسسات خیریه در این گونه کارهای نیک سهیم شوند.

امام جمعه دامغان همچنین ضمن بیان اینکه حضور به موقع ملت با بصیرت حماسه عظیم ۹ دی را در سال ۸۸ رقم زد، ابراز داشت: این حرکت مردمی عظیم و ماندگار، انقلاب و نظام جامعه اسلامی را از وجود هرگونه فتنه بیمه کرد و این به منزله پایان کار نیست بلکه باید در برابر هرگونه توطئه هوشیار باشیم.

حسینیان با بیان اینکه دشمن گزینه های نظامی را در برابر ملت ایران ناکارآمد می داند و می کوشد تا از طریق مختلف بر جامعه ما نفوذ کند، تصریح کرد: انتخابات بهترین بهانه برای ایجاد تزلزل در پایه های نظام بود که با ایجاد نقشه مهندسی شده می خواستند ارزش های اسلامی را زیر سئوال ببرند که بصیرت ملت ایران جلوی این اقدام آن ها را گرفت.

وی همچنین با اشاره به روز راهدار ضمن بیان اینکه با ترویج فرهنگ درست رانندگی در جامعه می توانیم در کاهش تصادفات سهیم باشیم، افزود: ۶۳ درصد عامل تصادفات رانندگی مربوط به خودروی پراید است که این آمار در استان سمنان ۴۸ درصد را به خود اختصاص می دهد.

حسینیان با بیان اینکه جاده، ماشین و راننده سه عامل اصلی وقوع تصادفات هستند، بیان کرد: ایجاد نهالکاری در حاشیه جاده ها، راه اندازی سکوهای نماز و برطرف کردن نقاط حادثه خیز از مهمترین خدمات به زائران علی بن موسی الرضا(ع) است لذا برای کاهش تصادفات است، لذا توجه به پیوست فرهنگی باید از جمله ضروریات جامعه باشد.