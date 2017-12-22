به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه شهر زنجان، با اشاره به پنجم دی ماه روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایایی طبیعی، افزود: مسئولین و مردم در ساخت و سازها اصل مقاوم سازی و رعایت اصول ساخت و ساز استاندارد را مورد توجه قرار بدهند.

وی ادامه داد: زلزله همواره در ایران خسارت های فراوانی داشته که بخش عمده آن به دلیل فرسوده بودن بناها و رعایت نشدن اصول ساخت‌وساز استاندارد بوده است.

خاتمی با یادآوری وقوع زلزله کرمانشاه، افزود: زلزله کرمانشاه و زلزله‌های دیگر امتحان الهی است و باید در زمینه آموزش مردم برای مقابله با حوادث و مقاوم سازی واحدهای مسکونی برنامه ریزی شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به نام‌گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، گفت: این نامگذاری بیانگر اهمیت بحث تولید و اشتغال در کشور است و همه بخش های جامعه باید برای تحقق آن تلاش کنند.

خاتمی با تاکید بر اینکه برای توسعه و پیشرفت کشور همه آحاد جامعه باید تلاش کنند، گفت: مردم و مسئولان باید تمام توان خود را برای رونق تولید داخلی و بهبود وضعیت اشتغال به کار گیرند.

وی با بیان اینکه باید از تمامی ظرفیت‌های موجود در کشور برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی استفاده شود، افزود: پرورش و بالفعل ساختن استعدادهای داخلی، تکیه بر توان درونی و خودکفایی در همه عرصه‌های مختلف و ایجاد اشتغال و رونق بخش تولید اصلی رکن جهاد اقتصادی است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با تاکید بر اینکه همه برای پیشرفت اقتصاد کشور تلاش کنند گفت: کشور امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند وحدت و همدلی همه آحاد جامعه است.

خاتمی گفت: تولید کار و اشتغال، مبارزه به افساد اقتصادی و وحدت و یکدلی مردم و مسئولان سه محور اصلی برون رفت از مشکلات و بن بست اقتصادی کشور است و باید بستر جامعه برای تحقق این محورهای اساسی آماده شود.

نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه زنجان با اشاره به قرار گرفتن در آستانه حماسه نهم دیماه، گفت: حماسه نهم دی خودجوش‌ترین بصیرترین و آگاهانه‌ترین حرکت مردم ایران اسلامی برای استحکام ستون خیمه انقلاب بود.

خاتمی افزود: حماسه نهم دی به عنوان یکی از روزهای ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است و باید ارزش‌های این روز در جامعه تبیین شود.

وی هشتم ربیع الثانی سالروز ولادت امام عسگری را تبریک گفت و افزود: امام حسن عسگری (ع) در شرایط حساس تاریخی جهان اسلام امامت شیعیان را برعهده داشتند و با وجود سختگیری‌های خلفای وقت توانستند نسبت به ترویج اسلام واقعی اقدام کنند.