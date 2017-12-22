به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه مومنانی که تقوای الهی پیشه کنند در مسیر رستگاری حرکت می کنند، ادامه داد: راه رستگار شدن در پی کسب تقوای الهی محقق می شود.

وی عنوان کرد: تقویت ارزش های اسلامی در جامعه ضروری است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه دشمن به دنبال کمرنگ کردن ارزش های اسلامی در جامعه است، بیان کرد: باید در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن ایستاد و برنامه فرهنگی در جامعه گسترش یابد.

حجت الاسلام محمد علی نکونام در ادامه با اشاره به اینکه توسعه کشور در گرو توجه به اقتصاد مقاومتی محقق می شود، ادامه داد: اقتصاد مقاومتی راه برون رفت از مشکلات اقتصادی است و کشور را در مسیر توسعه و پیشرفت قرر می دهد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: مسئولان باید در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کنند تا وابستگی ها به خارج کمتر شود.

وی ادامه داد: دشمن به دنبال تفرقه در بین مسلمانان است.

حجت الاسلام محمد علی نکونام تصریح کرد: ایجاد تفرقه در بین جامعه مسلمانان از مهمترین اهداف دشمن است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه حفظ وحدت در بین مسلمانان ضروری است، بیان کرد: وحدت مسلمانان تمام توطئه های دشمنان را خنثی می کند.

وی گفت: ایجاد نهضت سواد آموز ی در کشور نقش مهمی در توسعه سواد در جامعه داشته است و به زودی جشن باسوادی جامعه در کشور برگزار می شود.