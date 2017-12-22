به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه، مادران شهدای جاویدالاثر آران و بیدگل در محفلی نورانی و معنوی که خانواده شهید محسن حججی نیز حضور داشتند، تجلیل شدند.

پدر شهید محسن حججی اظهار داشت: متاسفانه ما بعضی مواقع در مورد شهدا دچار غفلت شده، رشادت های آنها را فراموش کرده و حتی خط آنها را زیر سوال می بریم.

وی افزود: در دوره ای برخی از افراد ناآگاهانه شهدای مدافع حرم را مورد تهمت قرار داده و گفتند که آنها برای پول و منافع شخصی به سوریه می روند ولی بالاخره صبر خداوند لبریز شد و تصویر شهادت یکی از این شهدا را به ما نشان داد.

پدر شهید محسن حججی، از اینکه خداوند فرزند آنها را بدین منظور برگزید، ابراز خوشحالی کرد و گفت: در این مورد، انتخاب خداوند بسیار دقیق بود چراکه محسن، در اوج جوانی و از نسل جدید بود و همین باعث شد که گریزی برای مردم نباشد.

این پدر شهید تاکید کرد: خداوند را شاکریم که مردم بابصیرت و با تدبیر به صحنه آمده و برای شهدای مدافع حرم سنگ تمام گذاشتند.

فرمانده گردان امام محمد باقر (ع) آران و بیدگل نیز در این مراسم اظهار داشت: رزمندگان بعد از جنگ به سه دسته تقسیم شدند؛ دسته اول حسرت می خوردند که برای چه به جبهه رفتیم. دسته دوم به مسائل بی تفاوت هستند ولی دسته سوم که آنها حتما عاقبت بخیر می شوند آنهایی هستند که خود واقعی شان باقی می مانند و از شدت مصائب دق می کنند.

حاج اکبر احسن زاده گفت: شهدای مدافع حرم از شهدای هشت سال دفاع مقدس مظلوم ترند چراکه شهدای مدافع حرم، خط مقدم را دو سه هزار کیلومتر جلوتر بردند.

وی با بیان اینکه مردم نباید از این امنیت که در کشور برقرار است ساده بگذرند، اضافه کرد: اگر شهدای مدافع حرم به جبهه ها نمی رفتند، اکنون باید با دشمنی غاصب تر از صدام، در شهرهای مرزی می جنگیدیم.

گفتنی است در پایان این مراسم با تقدیم هدایایی از ۱۲ مادر شهدای جاویدالاثر شهر آران و بیدگل تجلیل شد.