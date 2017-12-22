به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسین رکنی حسینی در خطبه های این هفته نماز اظهار داشت: در کشوری مانند ایران با سرمایه های فراوان نباید فقیری باشد.

وی ایمان به غیب، اقامه نماز و انفاق را از خصوصیات متقین دانست و گفت: برخی به نماز اهمیت نمی‌دهند و حتی حضوری کمرنگ در نماز جمعه دارند.

وی با بیان اینکه بی‌تفاوتی به نماز ناشی از خوردن مال حرام است، افزود: از جمعیت چند هزار نفری بردخون و روستاها تعداد زیادی در نماز جمعه شرکت نمی‌کنند اما در ماه محرم و صفر جمعیت عظیمی در حسینیه‌ها حاضر می‌شوند و برخی نیز برای تظاهر و ریا در برنامه‌ها حضور دارند.

فاصله طبقاتی باید از بین برود

امام جمعه بردخون با تأکید بر اینکه فقر و فاصله طبقاتی باید از بین برود، اضافه کرد: اگر در جامعه ای سرمایه داران به نیازمندان کمک نکنند آسیب های اجتماعی به همراه خواهد داشت که متاسفانه در برخی شهرها از جمله بردخون مکانی به عنوان دیوار مهربانی تدارک دیده اند و عده‌ای لباس‌های کهنه را برای فقرا قرار می دهند که این شرم آور است.

رکنی حسینی ادامه داد: چرا عده ای هر روز سرمایه‌دارتر و برخی فقیرتر می شوند و افرادی برای گرفتن وام باید به هر دری بزنند اما نتیجه ای نگیرند.

خطیب جمعه بردخون به موضوع یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: گفته شده یارانه‌ها حذف می‌شود تا به اشتغال و تولید و ازدواج کمک کنند اما این وعده‌ها در برجام هم داده شد.

وی با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری ابراز داشت: اگر در جامعه‌ای بیکاری گسترده شود دین و ایمان مردم به خطر می‌افتد که ضرورت مبارزه با بیکاری وجود دارد.

شاهد رواج فساد در جامعه هستیم

رکنی حسینی از پدیده شوم فساد انتقاد کرد و افزود: متاسفانه شاهد رواج فساد در جامعه هستیم که به مسئولان توصیه می‌کنیم نزدیکان خود را از دخالت در امور و سوء استفاده از جایگاه آنان بازدارند و از مدافع آنها نباشند.

امام جمعه بردخون بر ضرورت وحدت ملی تأکید کرد و گفت: باید مردم را به عنوان ولی نعمت خود بدانیم. چرا در برخی شهرستان‌ها چاه غیرمجاز وجود دارد اما تنها اینگونه چاه‌ها در بردخون تخریب شد و در اجرای قانون تبعیض قایل شدند.

وی ۹ دی را حماسه ماندگار ملت خواند و گفت: این روز در تاریخ انقلاب اسلامی به عنوان روز بصیرت و بیعت با رهبری نام گرفت و دشمنان را ناامید و مردم را نسبت به نظام امیدوار کرد.

مسئولان انتقاد پذیر باشند

خطیب جمعه بردخون ادامه داد: یکی از دلایل حضور یک مسئول انتقادپذیری است که تذکرات دوستانه را قبول کنند که برخی برای حضور در شورا ثبت نام کردند و وعده دادند که شهرداری را از این وضعیت خارج کنند.

وی افزود: اعضای شورا می‌دانستند که شهرداری بیش از ۱۰ میلیارد تومان بدهکار است اما با این وضعیت وارد میدان شدند اما به جای حل مشکلات به شورا و شهردار قبل اتهام می زنند.

رکنی حسینی با بیان اینکه اعضای شورا اظهار می‌کنند که در گذشته شهرداری را خراب کردند، گفت: شما آمدید که این ویرانی را درست کنید و اگر نمی توانستید چرا وارد کار شدید و در جواب تذکرات و انتقادات می گویند تخریب نکنید مگر مرز بین انتقاد و تخریب چیست.

کارگران سه ماه حقوق نگرفته‌اند

وی با اشاره به اینکه کارگران سه ماه حقوق نگرفته اند و شش ماه حق بیمه آنها پرداخت نشده است، افزود: عضو شورا گفته شهرداری بردخون مبتلا به سرطان شده پس چرا اقدامی نمی‌کنید و برای علاج آن تلاشی نمی‌شود و اگر توان علاج ندارید چرا وارد شدید.

خطیب جمعه بردخون گفت: ۸ سال از برگزاری نماز جمعه در بردخون می گذرد و در این مدت مردم با میل و رغبت و در حد توان به فریضه نماز جمعه کمک کرده اند اما چند ماه قبل رئیس شورا قول دادند که هزینه های مسجد و مصلا را بر عهده می‌گیرند و مردم از کمک کردن عقب نشستند اما در این سه ماه هیچ کمکی به مصلا نشده است.

شورا و شهرداری هیچ تعاملی با امام جمعه ندارند

رکنی حسینی با بیان اینکه عضو شورا گفته کمک به مصلا خلاف قانون است و شهردار نیز می‌گوید متولیان مصلا باید فی سبیل الله کار کنند، گفت: آیا شما حاضرید فی سبیل الله کار کنید؟ چرا قولی دادید که نمی‌توانید به آن عمل کنید؟ از این بابت متاسفم.

امام جمعه بردخون افزود: این شورا و شهرداری هیچ تعاملی با امام جمعه ندارند و زمانی که صحبتی می‌کنیم، پیام می‌دهند که ما را تخریب نکنید؛ اما افتخارم این است که به عنوان خادمی کوچک برای مردم خدمت کرده‌ام.

وی از مردم خواست که به مصلا کمک کنند و بیان کرد: بدانید هزار تومان کمک شما ارزش صدهزار برابری کمک آنها را دارد که از مشارکت همه مردم تشکر می کنیم.