به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اینکه رضا صالحی امیری به عنوان یکی از پنج کارشناس خبره مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک معرفی شد، صحبت ها پیرامون وی و در رابطه با کاندیدا شدن برای انتخابات و نزدیک بودن به صندلی ریاست این کمیته خیلی پررنگ تر شد.

بعد از آن بود که محمدعلی نجفی شهردار تهران در گفتگویی اعلام کرد که صالحی امیری ماندن در شهرداری را ترجیح می دهد!

جالب اینکه صالحی امیری که قائم مقام شهردار و معاون فرهنگی - اجتماعی شهرداری تهران است و در صورت کاندیدا شدن برای انتخابات کمیته ملی المپیک باید از معاونت شهرداری استعفا بدهد، هیچ پاسخی به این اظهارنظر نداد. وی حتی هفته گذشته در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که ترجیح می دهد سکوت کند.

همه اینها در حالی است که صالحی امیری پیش از معرفی به عنوان خبره ورزشی، نشست هایی با مدیران ورزش و از جمله وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک داشت و طی روزهای گذشته هم این نشست ها با دیگر مدیران ورزش ادامه داشته است.

محمدرضا داورزنی و فریبا محمدیان معاونان ورزش قهرمانی و بانوان وزارت ورزش از جمله افرادی هستند که صالحی امیری با آنها نشست داشته است. حتی یکی از نشست های صالحی امیری به صورت مشترک با این دو نفر همراه با یکی از روسای فدراسیون ها بوده که قصد حضور در انتخابات را هم دارد.