به گزارش خبرگزاری مهر، آناهیتا کشاورزی معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه عدم تامین بودجه لازم در سال ۹۷باعث محدود شدن ارایه خدمات به بیمه شدگان می‌شود، گفت: علی‌رغم تلاش‌های سازمان برنامه و بودجه، به دلیل محدودیت منابع ، بودجه سازمان در سال ۹۷ نسبت به تخصیص ۹۶ کاهش یافته است و امید است با همکاری و تعامل مجلس و دولت این کسری بودجه تامین شده تا از کاهش ارایه خدمات به بیمه‌شدگان جلوگیری شود.

وی با تاکید بر اینکه در صورت عدم تامین منابع و بودجه سازمان، خدمات پایه دچار آسیب می‌شوند، بیان کرد: با توجه به منابع پیش‌بینی شده برای سال ۹۷ و کسر هزینه‌های جاری عملیاتی و سطح یک روستاییان، برای ارایه خدمات سطح ۲ و ۳، کل منابع در اختیار سازمان مشروط به تحقق صد درصدی، حداکثر معادل عملکرد سال ۹۵ خواهد بود. این در حالی است که در سال ۹۶ با توجه به رشد ۵ درصدی تعرفه و بررسی رشد سال‌های گذشته ناشی از توسعه خدمات، افزایش جمعیت و افزایش دسترسی، پیش‌بینی شده است که در مجموع، هزینه‌ها ۲۰ درصد نسبت به سال ۹۵ افزایش داشته باشد.

وی ادامه داد: با توجه به این توضیحات در سال ۹۷ نه تنها نباید هیچ‌گونه افزایش تعرفه، افزایش تعهد و جمعیتی داشته باشیم، بلکه باید حداقل ۲۰ درصد هزینه‌ها را کاهش دهیم.

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران در راستای رعایت اصل تعادل منابع و مصارف، گفت: علی‌رغم عدم تمایل به کاهش تعهدات در سطح گیرنده خدمات ناچار خواهیم بود راهکارهای کاهشی در حوزه های مختلف اتخاذ کنیم. بدون شک کاهش در ارایه خدمات به مردم، کاهش درآمد بیمارستانها و موسسات تشخیصی درمانی و افزایش بدهی ها را به دنبال خواهد داشت و شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی دچار مشکل خواهند شد و تبعات جدی در کشور به همراه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: در خصوص راهکارهای کاهش هزینه می توان به این موارد اشاره کرد؛ کوچک شدن بسته خدمات، کاهش جمعیت تحت پوشش صندوق بیمه همگانی رایگان، عدم عقد قرارداد با موسسات جدید و عدم تقبل هزینه ناشی از توسعه مراکز طرف قرارداد (تخت های اضافه و بخش های جدید) ، همچنین اجرای برخی احکام برنامه ششم توسعه ازجمله پوشش بیمه اجباری برای تمامی آحاد کشور و پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور امکانپذیر نخواهد بود .

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران اظهار کرد: عدم امکان پرداخت هزینه‌های آموزش در بیمارستان‌ها از جمله پرداخت هزینه‌های کمک جراح به رزیدنت‌ها و فلوهای آموزشی و ... ، حذف پرداخت k دوم اعضای تمام وقت هیات علمی و درمان،کاهش بسته خدمات فعلی در حوزه دارو و خدمات، مشارکت حداقل ۵۰ درصدی بیمه شدگانی که در حال حاضر به صورت رایگان تحت پوشش صندوق بیمه سلامت همگانی هستند به جز افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد از دیگر اقدامات به منظور رعایت اصل تعادل منابع و مصارف است.

کشاورزی تاکید کرد: علی‌رغم تلاش‌های سازمان برنامه و بودجه، به دلیل محدودیت منابع ، بودجه سازمان کاهش یافته است و امید است با همکاری و تعامل مجلس و دولت این کسری بودجه تامین شده تا از کاهش ارایه خدمات به بیمه‌شدگان جلوگیری شود.