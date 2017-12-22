به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در خطبه‌های امروز نماز جمعه دلوار با تبریک و تهنیت ۴ ربیع‏ الثانی‏ ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و ۸ ربیع‏ الثانی‏ ولادت حضرت امام حسن عسگری (ع) اظهار داشت: امیدوارم خداوند توفیق پیروی از مکتب اهل بیت (ع) را بیش از پیش به ما عنایت فرماید.

وی با تبریک سالروز ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) بیان کرد: یکی از آموزه های مهم مکتب همه انبیاء الهی از جمله حضرت عیسی مسیح(ع) مبارزه با ظلم و ظالم و حمایت از مظلوم است؛ لذا مدعیان پیروی از مکتب آن حضرت باید بسش از دیگران خود را مخاطب آموزه های این پیامبر الهی بدانند و در دنیا ظلم و خیانت نکنند.

امام جمعه دلوار با اشاره به سوم دی روز ملی ثبت احوال خاطرنشان کرد: ثبت احوال جزو نخستین دستگاه‌هایی است که از بدو تولد تا پایان عمر به مردم خدمتگزاری می‌کند.

وی اضافه کرد: داشتن کارت ملی هوشمند یک عامل هویتی و مهم برای مردم است که باید با مراجعه به دفاتر پیشخوان در نسبت به صدور کارت ملی هوشمند اقدام کنند.

حجت‌الاسلام زاهددوست تصریح کرد: باید مسئله افزایش جمعیت مورد توجه جدی قرار گیرد چرا که بی توجهی به این مسئله باعث کاهش جمعیت و پیر و میانسال شدن جمعیت کشور می شود.

۹ دی برگرفته از شعور بالای ملت ایران بود

وی با اشاره به ۹ دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، ادامه داد: در جریان فتنه سال ۸۸ دشمنان با مکر و دسیسه‌های خود به بهانه نتایج انتخابات به دنبال ضربه زدن و نابود کردن انقلاب و فروپاشی جمهوری اسلامی بود، که با هوشیاری و بصیرت مردم ناکام شد.

امام جمعه دلوار افزود: در تاریخ انقلاب هیچ رویدادی به اندازه فتنه ۸۸ دشمن را خرسند و امیدوار نکرد اما ملت ایران در سایه رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری توانست دشمن را مایوس و نامید کند.

وی گفت: حماسه ۹ دی برگرفته از بصیرت و شعور بالای ملت ایران بود؛ به‌گونه‌ای که در ۹ دی سال ۸۸ مردم بصیر ایران اسلامی با حضوری گسترده و بموقع در صحنه فتنه گران را سرجایشان نشاندند و حماسه ای ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی رقم زدند.

زاهددوست اظهار داشت: در واقع دشمنان انتخابات را بهانه ای قرار داده بودند تا از این طریق نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار دهند اما علیرغم تمامی نقشه ها و توطئه‌ها توسط دشمنان، ملت تفهیم ما از این آزمون سربلند بیرون آمدند.

وی اضافه کرد: مردم عزیز ما در سالگرد این حماسه باید حضوری پررنگ داشته باشند و نباید بگذارند این روز را به عنوان یوم الله و نقطه عطف در تاریخ انقلابات رنگ و یا خدایی ناکرده به فراموشی سپرده شود.

امام جمعه دلوار بیان کرد: همه دلسوزان به انقلاب اسلامی از همه جناح‌ها و احزاب سیاسی فارغ از مسئولیت‌های اجرایی و دیدگاه‌های سیاسی خود باید در این همایش عظیم و ماندگار مردمی مشارکت کنند.

نماینده همدان از مردم دلوار عذرخواهی کند

وی با اشاره به سخنان بی‌اساس نماینده همدان در برنامه زنده تلویزیونی در خصوص گمرک دلوار خاطرنشان کرد: ایشان براساس کدام اطلاعات و معلومات آبروی یک استان و یک منطقه حماسه ساز را زیر سوال برده اند؟ خوشبختانه دادستان استان خیلی صریح مطالب ایشان را تکذیب کردند.

زاهددوست ادامه داد: این نماینده چه حقی دارند در یک برنامه تلویزیونی بی پروا بدون اطلاع کافی اینچنین با آبروی زادگاه شهید رئیسعلی دلواری بازی می کنند؟ نماینده همدان با سخنان نابخردانه و کذب خود نمک به زخم مردم زجر کشیده ما پاشید و آبروی این مردم نجیب را در رسانه ملی بردند. ایشان باید از مردم شریف این منطقه عذرخواهی کنند و سخنان بی اساس و غیر منصفانه خود را پس بگیرند.

وی تصریح کرد: متاسفانه همین نگاه منفی در بین برخی مسئولین استان هم وجود دارد و همین نگاه منفی است که امروز باعث فلج شدن زندگی مردم شده است. شما نماینده ملت هستید، مجلس عصاره ملت است و باید زبان گویای مشکلات مردم باشید.

امام جمعه دلوار افزود: چند ماه است وضعیت مردم از لحاظ معیشت و زندگی نابسامان شده، مجلس و نمایندگان مجلس کجای کار بودند؟ جز چند تا نطق چه اقدام عملی کرده‌اند؟ از استاندار بوشهر هم توقع و انتظار بیشتری داریم.

ته لنجی حق مردم است

وی گفت: دیگر از زبان تمنا و التماس سخن نمی‌گوییم؛ عزت مردم خیلی بالاتر از این است که بخاطر لقمه نانی از شماها التماس کنند بلکه به صراحت عرض می‌کنم که ته لنجی حق مردم است، تامین معیشت و زندگی مردم ساحل نشین از دریا حق مردم است و باید ساز و کار آن را شما مسئولین پیدا کنید و مردم را بیش از این سرگردان نگذارید.

زاهددوست اظهار داشت: می‌گویند ممکن است قاچاق شود، بله در همه جا امکان آسیب وجود دارد اما شما باید مدیریت کنید تا اینگونه اتفاق نیفتد، نه اینکه دریچه رزق و زندگی مردم را یک‌جا ببندید و مردم را با وعده های خود معطل بگذارید.

وی با بیان اینکه به پای یک درخت صدها درخت را سوزاندن با عقل و منطق و تدبیر سازگار نیست، اضافه کرد: مبارزه با قاچاق هم امری ضروری است و مردم و ملوانان هم از مبارزه با قاچاق و قاچاقچی واقعی خوشحال می شوند.

امام جمعه دلوار افزود: از نیروی انتظامی و دریابانی هم بخاطر عملیات کشف حدود نیم تن مواد مخدر از قاچاقچیان تشکر و قدردانی می کنم.