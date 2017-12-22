به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، ولادیمیر پوتین رئیس‌ جمهور روسیه امروز جمعه در اظهاراتی اعلام کرد: راهبرد جدید امنیت ملی آمریکا توهین‌ آمیز و ستیزه‌ جویانه است.

وی در ادامه اعلام کرد که مسکو موضع واشنگتن در این خصوص را مورد بررسی قرار خواهد داد.

رئیس‌ جمهوری روسیه در جریان سخنرانی خود در کمیته وزارت دفاع این کشور در این باره ادامه داد: سلاح‌ های هسته‌ ای راهبردی روسیه، بازدارنده مطمئنی علیه توان نظامی آمریکا به شمار می رود.

وی در ادامه افزود: هم آمریکا و هم ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) در حال تسریع استقرار زیرساخت های (نظامی) خود در اروپا هستند و در این راستا، آمریکا پیمان سال 1987 درباره امحاء موشک های میان بُرد و کوتاه بُرد را نقض کرده است.

پوتین اظهار داشت: مسکو نیز حق دارد واکنش مناسبی به ماجراجویی آمریکا برای تضعیف معاهدات هسته‌ ای و هرگونه تهدید دیگری از این دست نشان دهد.