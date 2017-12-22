به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمانشاه با توصیه همگان به تقوای الهی و دوری از معصیت، اظهار داشت: زلزله اخیر استان کرمانشاه یادآور این بود که باید در برابر وقایع و اتفاقات طبیعی آمادگی داشته باشیم.

امام جمعه کرمانشاه تأکید کرد: مسئولان در ستاد مدیریت بحران و دیگر دستگاه ها باید سخت افزار و نرم افزار های لازم در بحث بلایای طبیعی را فراهم بیاورند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه در ادامه به اهمیت نماز در زندگی اشاره کرد و افزود: مقام معظم رهبری بر بکارگیری امکانات برای ترویج فرهنگ نماز تأکید دارند.

آیت الله علما در ادامه به توفیقات نهضت سواد آموزی در انقلاب اشاره کرد و گفت: نهضت سواد آموزی در انقلاب بسیار چشمگیر است.

امام جمعه کرمانشاه به سالروز میلاد حضرت مسیح علیه السلام اشاره کرد و گفت: رفتار مدعیان پیروی از حضرت مسیح علیه السلام با آزادیخواهان جهان، همخوانی با دین مسیحیت ندارد.