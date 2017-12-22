به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی که برای سخنرانی در اجلاس هم اندیشی استادان به مشهد سفر کرده است بعدازظهر جمعه چند طرح عمرانی را در دانشگاه فردوسی مشهد به افتتاح رساند.

این طرح ها شامل سرای استادان و مرکز توسعه فناوریهای پیشرفته است که با هزینه ۱۲۰ میلیارد ریال اجرا شده اند.

سرای استادان در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۲۰۰ متر مربع در قسمت جنوبی پردیس دانشگاه فردوسی مشهد در ۶ بلوک غربی و شرقی برای استادان دانشگاه ساخته شده است.

مرکزتوسعه فن آوری های پیشرفته دانشگاه فردوسی نیز در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع در پردیس دانشگاه ساخته شده است.