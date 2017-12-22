به گزارش خبرگزاری مهر، «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه امروز جمعه و در نشست کمیته این وزارتخانه که با حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور برگزار شد، گفت: ۴۸ هزار نیروی روس در عملیات نظامی این کشور در سوریه حضور داشتند.

وی ادامه داد: متخصصان مین زدایی روسیه تاکنون موفق شده اند ۶ هزار و ۵۳۳ هکتار از اراضی مین گذاری شده در سوریه را پاکسازی کنند.

وزیر دفاع روسیه در ادامه افزود: بیش از ۶۰ هزار تروریست در سوریه کشته شدند. همچنین نیروی هوایی ما بیش از ۸ هزار خودروی زرهی و مقادیر زیادی از تسلیحات تروریست‌ ها در سوریه را منهدم کرد.

وی اعلام کرد که استفاده از سامانه‌ های پدافند هوایی S-۳۰۰ و S-۴۰۰ روسیه در سوریه موجب برتری نیروی هوایی این کشور در سوریه شد.