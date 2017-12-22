به گزارش خبرنگار مهر، جواد ناصریان عصر جمعه در حاشیه اختتامیه اولین دوره مسابقات ورزشی بانوان شاغل مجموعه وزارت کشور در ساری به ضرورت بهسازی و توانمند سازی نیروی انسانی در وزارت کشور و استانداری ها اشاره کرد و گفت: سند جامع نیروی انسانی که می بایست تا پایان ۹۶ ارائه می کردیم با همکاری استانداری ها آماده شده و برای دولت و سازمان امور استخدامی ارسال شده و بر این اساس درخواست مجوز برای استخدام ۱۶۰۰ نفر در استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداریها شده است و این موضوع در حال پیگیری است.

وی اظهار داشت: نیروهای انسانی موجود متناسب با سابقه، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی و تجربه ساماندهی شده و تلاش بر آن است تا با توانمند سازی نیروی انسانی برای هر پستی در وزارت کشور نیروی انسانی توانمند داشته باشیم تا نیازی به تامین نیرو از سایر دستگاهها نباشد.

ناصریان تصریح کرد: برای اولین بار با تلاش صورت گرفته بیش از ۸۳ درصد فرمانداران از مجموعه وزارت کشور هستند و به دنبال آن قرار است که در حوزه بخشداری ها هم از مجموعه نیروهای وزارت کشور استفاده کنیم.

وی از اصلاح ساختار فرمانداری ها و بخشداری ها خبر داد و گفت : بر این اساس ۶۰۰ معاون جدید به ساختار فرمانداری ها اضافه شده است و اختصاص معاون به ۳۰ تا ۴۰ درصد بخشداری ها هم پیش بینی شده که در حال پیگیری است و اولویت هم بکارگیری از ظرفیت داخلی مجموعه وزارت کشور است.

ناصریان یکی از سیاستهای وزارت کشور را در دولت دوازدهم توجه ویژه به حوزه ورزش، رفاه و نشاط همکاران بویژه بانوان اعلام کرد و گفت: در این راستا اولین دوره مسابقات ورزشی بانوان بعد از انقلاب در دو رشته والیبال و دارت برگزار شد که مطمئنا با رویکرد وزیر محترم این رشته ها توسعه خواهد یافت و مسابقات متعددی در رشته های مختلف هم در استانداری ها و هم در سطح منطقه ای و کشوری برگزار خواهد شد.

ناصریان با اشاره به اینکه قریب ۳۰ درصد کارکنان وزارت کشو را بانوان تشکیل می دهند تصریح کرد: قرار است تا پایان برنامه ششم توسعه ۳۰ درصد مدیریت ها و پستها در اختیار جوانان و بانوان قرار گیرد که با پیگیری انجام شده ۲۵ درصد محقق شده و تلاش می کنیم تا به بیش از حد نصاب اعلام شده برسیم.

وی تاکید کرد: انتظار ما استفاده از ظرفیت بانوان در پستهای مدیریتی بالاتر از جمله در حوزه معاونین استاندار ، فرمانداران و مدیران ستادی استانداری هاست.

ناصریان ابراز امیدواری کرد: با همکاری استانداری ها و فرمانداری ها شاهد توسعه ورزش کارکنان و ایجاد شادابی و نشاط در حوزه نیروی انسانی مجموعه وزارت کشور باشیم.

بنابراین گزارش، در اولین دوره مسابقات ورزشی بانوان شاغل وزارت کشور و سازمانهای تابعه و استانداریها که با شرکت۱۰ تیم والیبال و ۱۵ تیم دارت به مدت ۳ روز در مجتمع فرهنگی رفاهی خزرآباد ساری برگزار شد در رشته والیبال تیم وزارت کشور و در رشته دارت تیم استانداری مازندران به مقام اول مسابقات دست یافتند.