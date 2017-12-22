به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز جمعه در پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر بدون اشاره به نزدیک به دو دهه مداخله مستقیم و نامشروع واشنگتن در خاورمیانه و کشتار تعداد زیادی از غیرنظامیان در این منطقه، هزینه آمریکایی ها در خاورمیانه را احمقانه توصیف کرد.

رئیس جمهوری آمریکا در این باره نوشت: پس از صرف هزینه احمقانه ۷ تریلیون دلار در خاورمیانه، اکنون زمان آن رسیده است که کشورمان را بازسازی کنیم.

لازم به ذکر است، آمریکا به بهانه های واهی از قبیل مبارزه با تروریسم، مقابله با عوامل حادثه ۱۱ سپتامبر و امحاء تسلیحات کشتار جمعی در سال ۲۰۰۱ میلادی به افغانستان و در سال ۲۰۰۳ به عراق حمله کرد و در جریان حضور نظامی و خونبار خود در خاورمیانه ضمن گسترش پایگاه های این کشور از طریق کمک به تروریست ها در راستای تخریب زیرساخت های کشورها و غارت منابع آنها به راه اندازی جنگ های نیابتی نیز روی آورد.