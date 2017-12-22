ترافیک سنگین محور کندوان و هراز

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین شرایط جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی و کوهستانی استان اظهار داشت: در محورکندوان، تردد در مسیر شمال به جنوب محدوده مرزن آباد تا تونل کندوان نیمه سنگین و در محور هراز، تردد در مسیر شمال به جنوب در محدوده وانا تا پلور به صورت سنگین است.

وی افزود: همچنین در محور سوادکوه، تردد در مسیر شمال به جنوب محدوده شیرگاه تا پل سفید به صورت سنگین و در دیگر مقاطع به صورت عادی و روان و در محور کیاسر، تردد در مسیر جنوب به شمال محدوده امره تا شکتا به صورت سنگین و در دیگر مقاطع بصورت عادی و روان و در محورکناره ، تردد به صورت عادی و روان است.

وی وضعیت جوی راههای استان را صاف اعلام کرد.