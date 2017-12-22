  1. استانها
  2. مازندران
۱ دی ۱۳۹۶، ۱۷:۱۹

رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران اعلام کرد

ترافیک سنگین محور کندوان و هراز

ترافیک سنگین محور کندوان و هراز

ساری - رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران، تردد در مسیر شمال به جنوب محور کندوان و هراز را نیمه سنگین و سنگین اعلام کرد.

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین شرایط جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی و کوهستانی استان اظهار داشت: در محورکندوان، تردد در مسیر شمال به جنوب محدوده مرزن آباد تا تونل کندوان نیمه سنگین و در محور هراز، تردد در مسیر شمال به جنوب  در محدوده وانا تا پلور به صورت سنگین است.

وی افزود: همچنین  در محور سوادکوه، تردد در مسیر شمال به جنوب محدوده شیرگاه تا پل سفید به صورت سنگین و در دیگر مقاطع به صورت عادی و روان و در  محور کیاسر، تردد در مسیر جنوب به شمال محدوده امره تا شکتا به صورت سنگین و در دیگر مقاطع بصورت عادی و روان و در محورکناره ، تردد به صورت عادی و روان است.

وی وضعیت جوی راههای استان را صاف اعلام کرد.

کد مطلب 4179602

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها