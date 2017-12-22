دانشجوی ستاره دار وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی بعدازظهر جمعه در نشست خبری که در حاشیه افتتاح مرکز فناوری های پیشرفته دانشگاه فردوسی در محل این دانشگاه برگزار شد اظهار کرد: قصد داریم اصطلاح شناسی خود را تغییر دهیم و آنچه که مورد بحث بوده این است که در سال های گذشته برای برخی از داوطلبان ورود به دانشگاه ها در تکمیل مراحل پذیرش و ثبت نام موانعی وجود داشت پس عملا این افراد هنوز دانشجو نبوده اند و ستاره دار محسوب می شدند.

وی افزود: ما بدون در نظر گرفتن سوابق پیشین در بررسی امور متوجه شدیم که پرونده بعضی از افراد دچار نقص است و همین نقص برای آن ها موانع زیادی را ایجاد کرده است و از طریق همین بررسی ها و اقدامات امسال در میان داوطلبان ورود به دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو ستاره دار نداشتیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: هر کدام از این داوطلبان در صورتی که با مانعی از این حیث برخورد کرده اند می توانند مستقیما با خود من مکاتبه کنند.

وی ادامه داد: ممکن است تعدادی از داوطلبان سال های اخیر نیز وجود داشته باشند که به دلیل ستاره دار بودن از ورود به دانشگاه ها باز مانده باشند، ما درخواست های این افراد را نیز پیگیری می کنیم و امیدواریم دانشجویی وجود نداشته باشد که به این دلیل از تحصیل باز بماند.

غلامی گفت: جریان فعالیت های دولت دوازدهم هنوز با چالش هایی مثل توسعه اقتصادی و مسائل مربوط به آن مواجه است و آنچه که اتفاق افتاده بسیار چشم گیر و آنچه از مسیر باقی مانده بسیار دشوار است تا ما بتوانیم در توسعه اقتصادی کشور شان مردم را حفظ کنیم.

وی با اشاره به اینکه آموزش عالی بدنه فکری جامعه است که علاوه بر آموزش باید زمینه های همکاری محققین با بخش صنعت و حضور در حوزه های فناوری را فراهم کند گفت: استفاده از فناوری های جدید و خلق آن ها از ضرورت های حرکت در مسیر توسعه هستند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: حضور جامعه دانشگاهی در درون صنعت از مهم ترین برنامه های وزرات علوم است و مهم ترین چالش ما در ضعیف بودن ارتباط این دو بخش است. از طرفی دیگر مباحث مربوط به مسائل اقتصادی و رقابت ضعیف در عرصه های اقتصادی از جمله چالش های ما در وزارت علوم محسوب می شوند.

وی ادامه داد: بنابراین نیاز به بهره گیری از دانشگاه ها احساس می شود اما در عمل بهر گیری از آن ها کم است پس ما باید پشتیبانی بهتری را فراهم آوریم و شرایطی را برای رقابت با فناوری های روز ایجاد کنیم.

غلامی با اشاره به اینکه هم اکنون ما وارد نسل سوم دانشگاه های شده ایم افزود: شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها، شتاب دهنده ها، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری از جمله این امکانات ایجاد شده هستند که تفاوت های زیادی را در دانشگاه ها به وجود آورده اند و امروز ما شاهد این هستیم که شرکت های دانش بنیان در طی ۶،۷ سال به بزرگترین شرکت ها چه در کشور و چه در سطوح بین المللی مبدل شده اند و امروز بیش از ۳ هزار شرکت دانش بنیان در کشور داریم.

وی تاکید کرد: صندوق های حمایت از پژوهشگران، معاونت علمی و فناوری امروز از فناوران حمایت می کنند، گرچه طولانی بودن فرآیند ها و کم بودن مبالغ باعث خستگی و نا امیدی افراد می شود اما در تلاشیم تا این شرایط را بهبود بخشیم. ما هر آنچه که در توان وزارت علوم باشد به کار می بندیم تا استعداد های جوانان را در کشور خودمان شکوفا کنیم.

وزیر علوم در خصوص علاقه مندی دانشجویان به تحصیل در کشور های دیگر ابراز کرد: رفتن به دانشگاه های کشور های دیگر به هیچ عنوان بد نیست اما ما باید هدف از رفتم را مشخص کنیم. اکثر افرادی که رفته اند علاقه به بازگشت دارند چون به آنچه که در ذهن داشته اند نرسیده اند.

غلامی ادامه داد: تاکنون تفکر بر این بود که دولت باید انگیزه ماندن را ایجاد کند اما آنچه که امروز شاهد آن هستیم این است که افرادی که مانده اند توانستند شرکت های بزرگی را ایجاد کنند. ما باید کمک کنیم تا از استعداد ها در کشور خودمان استفاده شود. اگر دانش آموختگان در کشور ایده پردازی کنند مطمئن باشند بسیار موفق خواهند بود.