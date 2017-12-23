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۲ دی ۱۳۹۶، ۸:۰۳

در بدو ورود به شهرستان صومعه سرا؛

استاندار گیلان به مقام شامخ شهدا صومعه سرا ادای احترام کرد

استاندار گیلان به مقام شامخ شهدا صومعه سرا ادای احترام کرد

صومعه سرا - استاندارگیلان در بدو ورود به شهرستان صومعه سرا با حضور در گلزار شهدای «آقا مهدی» به مقام شامخ شهدای این شهرستان ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری استاندارگیلان صبح شنبه در بدو ورود به شهرستان صومعه سرا با حضور در گلزار شهدای «آقا مهدی» و نثار شاخه گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدای این شهرستان ادای احترام کرد.

بازدید از برخی طرح ها و پروژه ها وشرکت در جلسه نشست هم اندیشی با بخشداران، شهرداران، دهیاران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، جلسه کارگروه رفع موانع تولید و تسهیل سرمایه گذاری و نشست هم اندیشی با اقشار، اصناف، نمایندگان فرهنگی و اجتماعی از جمله برنامه های سفر یک روزه استاندار گیلان به شهرستان صومعه سرا است.

همچنین افتتاح مدرسه شش کلاسه شهید خلوص دهقانپور نیز از دیگر برنامه های سفر استاندار گیلان به شهرستان صومعه سرا است.

کد مطلب 4179629

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