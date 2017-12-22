افزایش ۵۰ درصدی اعتبارات عمرانی استان تهران

نوربخش عسکری، در گفتگو با خبرنگار مهر از اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای به استان تهران خبر داد و اظهار کرد: این اعتبار به مبلغ ۴۶۴ میلیارد تومان در قالب اعتبارات استانی بوده که نسبت به سال گذشته ۴۹ درصد رشد داشته است.

وی افزود: مبلغ ۸۵ میلیارد تومان برای اولین بار در قانون بودجه سال ۹۶ در قالب اعتبارات ارتقا شاخص های توسعه اقتصادی با رویکرد اجرای پروژه های مرتبط با تولید و اشتغال اختصاص یافت.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: مبلغ ۲۲ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به منظور توسعه زیرساخت های ورزش و جوانان در دو بخش آموزش و پرورش و ورزش و جوانان در نظر گرفته شده است.

عسکری ادامه داد: مبلغ ۲۴۷ میلیارد تومان در قالب اعتبارات طرح های استانی مصوب قانون (ملی استانی شده) برای ۴۰ پروژه، همچنین مبلغ ۲۹۹ میلیارد تومان از محل اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور به منظور ارتقا شاخص های توسعه شهرستان هایی که میزان شاخص آن ها کمتر از میانگین کشوری است اختصاص یافت.

وی افزود: اداره کل جهاد کشاورزی استان تهران، شرکت آب و فاضلاب استان، اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان اداره کل ورزش و جوانان استان، اداره کل راهداری حمل و نقل جاده ای و شرکت آب و فاضلاب روستایی بیشترین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان را دارند.

عسکری همچنین درباره بودجه تقویت صندوق های سرمایه گذاری بخش کشاورزی گفت: در سال جاری مبلغ ۶ میلیارد تومان به منظور افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان، مبلغ ۸ میلیارد تومان در قالب کمک های فنی و اعتباری به این بخش اختصاص یافته است.