سرهنگ حسن خسروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به واژگونی مینی بوس در محور فرعی جاده نظامی سمنان، تاکید کرد: این حادثه ۱۱ زخمی برجای گذاشت که همگی درمان شدند.

وی افزود: این حادثه ۱۲ ظهر امروز جمعه در جاده فرعی نظامی به سمت روستای اعلاء سمنان رخ داد.

رئیس پلیس راه استان سمنان، گفت: عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه عامل این رویداد بوده است.

مصدومان به بیمارستان منتقل شدند

یک منبع آگاه در دانشگاه علوم پزشکی سمنان به خبرنگار مهر گفت: تمامی مصدومان این حادثه به جز سه نفر به صورت سرپایی مداوا شدند و هم اکنون یک نفر در سی سی یو بستری است و دو نفر دیگر در بخش ترما نگهداری می شوند.

این منبع آگاه گفت: تمامی مصدومان به بیمارستان منتقل شدند اما بجز سه نفر مابقی مرخص شدند.

۳۵ زخمی در واژگونی مینی بوس سمنان تائید می شود

اما سرپرست اورژانس کشور در گفتگویی از زخمی شدن ۳۵ نفر در این حادثه خبر داده بود و بیان کرد: این حادثه ظهر جمعه در حالی رخ داد که مینی بوس در جاده نظامی به سمت روستای اعلا در سمنان و حوالی ورودی اردوگاه حرفه‌آموزی در تردد بود.

پیرحسین کولیوند افزود: در این حادثه ۳۵ مسافر مصدوم شدند که توسط نیروهای اورژانس به نزدیکترین محل درمانی انتقال یافتند، همچنین همه این زخمی ها به جز راننده و کمک وی از اتباع افغانستان بودند و کسی در صحنه جان خود را از دست نداد.

وی افزود: دقایقی پس از این حادثه یک اتوبوس آمبولانس و یکدستگاه آمبولانس به محل اعزام شد و اقدامات برای کمک به حادثه‌دیدگان صورت گرفت.

گفتنی است کسی از مسئولان اورژانس استان سمنان پاسخگوی خبرنگار خبرگزاری مهر استان سمنان درباره این خبر نبود.