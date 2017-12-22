به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرور عصر جمعه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ستاد بحران وظیفه هماهنگی، نظارت و ارائه راهبردهای صحیح را دارد، اظهار کرد: بر این اساس بر روند آماده باش تمامی دستگاه های خدماتی، امدادی، امنیتی، تامین ارزاق و امکانات ضروری به صورت شبانه روزی نظارت داریم.

مهرور با تاکید بر اینکه رعایت نکات ایمنی در حوادث، شدت آسیب ها را تا حدود زیادی کاهش می دهد، افزود: ضرورت دارد چنانچه افراد در منزل هستند از خوابیدن زیر لوسترها، کمدها و تابلوهای سنگین و غیره پرهیز کنند.

وی ادامه داد: در روز وقوع زلزله تمامی افرادی که صدمه دیدند به دلیل عجله و عدم خروج صحیح از منزل بود، بنابراین انتظار می رود همراه با سرعت، خونسردی و آرامش نیز حفظ شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز گفت: ساکنان ساختمان های بلندمرتبه با راهنمایی مدیرساختمان می توانند با یک مانور و تمرین کوچک، آمادگی لازم را برای خروج اضطراری کسب کنند.

وی افزود: روش های پناه گیری صحیح در هنگام وقوع زلزله اطلاع رسانی شده بنابراین شهروندان می توانند این امر را مرور و تمرین کنند.

مهرور با اشاره به لزوم تهیه یک کیف کوچک از مایحتاج ضروری و امدادی برای هر خانواده، اضافه کرد: در ساختمان ها و منازل تا جای ممکن از قفل کردن درها پرهیز شود تا روند تردد در مواقع بحران با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی گفت: کمیته بحران در البرز با دستور استاندار البرز تشکیل شده و به صورت شبانه روزی برای هماهنگی و نظارت کمیته های شهرستان ها و روند آماده باش دستگاه های خدماتی، امدادی، امنیتی و غیره اهتمام ویژه ای دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز افزود: رییس شرکت فراورده های نفتی استان یکی از اعضای اصلی کمیته بحران بوده و بر این اساس با اتخاذ تدابیر ویژه تاکنون هیچ گونه کمبودی در حوزه سوخت استان نداشتیم.