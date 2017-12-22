به گزارش خبرنگار مهر، زاهد محمودی عصر امروز جمعه در نشست صمیمی با مسئولین هیئتهای ورزشی در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان اهر با تشکر از نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی که در روزهای تعطیل نیز پیگیر مسائل شهرستان هستند اظهار کرد: از مهندس عبدالهی نیز درخواست میکنیم پروژه ورزشگاه پنجهزارنفری را که دغدغه مسئولین و ورزشکاران شهرستان نیز هست بیشتر از گذشته پیگیری نمایند.
وی بابیان اینکه شهرستان اهر بیش از سایر شهرستانها نخبه پرور است گفت: دغدغهای که در حوزه ورزش نیز مطرح میشود اشتغال است ورزشکاری که تمامی هزینهها و زحمات او در اهر کشیده شده افتخار و قهرمانیش به شهرهای دیگر میرسد.
فرماندار شهرستان اهر به شورای نامگذاری معابر نیز اشاره کرد و ابراز داشت: نامگذاری معابر و اماکن عمومی طبق ماده ۸۰ قانون شوراها جزو وظایف این نهاد است که با پیشنهاد اداره ورزش هر جا لازم باشد به نام یک ورزشکار یا مدالآور نامگذاری می شود پیگیری شده و تائید خواهد شد.
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