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۱۷ آذر ۱۳۸۵، ۱۳:۳۴

علیرضا حیدری در گفتگو با مهر :

همیشه برای قهرمانی به میدان می روم/ بر اساس نتایج دوحه برای آینده تصمیم گیری می کنم

همیشه برای قهرمانی به میدان می روم/ بر اساس نتایج دوحه برای آینده تصمیم گیری می کنم

کاپیتان تیم ملی کشتی آزاد گفت: همیشه برای گرفتن مدال طلا به میدان می روم و امیدوارم در بازیهای آسیایی نیز بتوانم با کسب این مدال با ارزش به ایران بازگردم.

علیرضا حیدری  ملی پوش وزن 96 کیلوگرم کشتی آزاد ایران در گفتگو با خبرنگار مهرضمن بیان این مطلب افزود : هدف من رسیدن به عنوان قهرمانی بازیهای آسیایی دوحه است و با انگیزه و آمادگی خوبی گام به این رقابتها می گذارم.

دارنده دو مدال طلای بازیهای آسیایی 1998 بانکوک و 2002 پوسان ادامه داد: هرچند آسیا برای کشتی ایران میدان کوچکی محسوب می شود اما در المپیک های آسیایی، کشورهای مختلف با آمادگی کامل به میدان می آیند و برخی تک ستاره های کشتی آسیا می توانند ملی پوشان کشتی آزاد ایران را در برخی وزن ها به زحمت بیندازند.

قهرمان سال 1998 کشتی آزاد جهان در مورد آینده ورزشی خود گفت : تصمیم گیری در این باره را به بعد از بازیهای آسیایی دوحه موکول کرده ام. در دوحه وضعیت خودم را محک می زنم و در واقع تصمیم نهایی را خواهم گرفت. البته خودم انگیزه و آمادگی خوبی دارم و حتی می توانم بگویم از لحاظ جسمانی به سطح بسیار بالایی رسیده ام و فکر می کنم هنوز توانایی کشتی گرفتن را دارم .

کد مطلب 417970

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