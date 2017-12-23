نرخ باسوادی در زنجان رو به رشد است

هادی احمد نیا در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه نرخ باسوادی در استان زنجان طی سال‌های اخیر رو به رشد است، افزود: بر اساس سرشماری سال ۸۵ نرخ باسوادی در استان زنجان در رنج سنی ۱۰ تا ۴۹ سال معادل ۹۰.۸ درصد بود که این نرخ در سال ۹۰ به ۹۲٫۶ درصد و در سال ۹۵ به ۹۵٫۱ درصد رسیده است.

وی اظهار کرد: خوشبختانه نرخ باسوادی در استان زنجان طی چند سال گذشته روند رو به رشدی داشته و نرخ بی‌سوادی رو به کاهش است.

معاون سوادآموزی استان زنجان گفت: نرخ باسوادی مردان زنجانی ۹۷ درصد و بانوان ۹۳ درصد است و بر اساس آمار مرکز ایران تعداد بی‌سوادان در رنج سنی ۱۰ تا ۴۹ سال در سطح استان زنجان بیش از ۳۳ هزار بی‌سواد است که این آمار ۵۲ هزار نفر در سال ۹۰ بوده که خوشبختانه به ۱۹ هزار نفر طی سال جاری کاهش‌یافته است.

احمد نیا تأکید کرد: در استان نرخ باسوادی ۹۷ درصد است و نرخ بی‌سوادی هفت درصد است که باید دست‌اندرکاران نسبت به افزایش نرخ باسوادی در استان برنامه‌ریزی کنند و معاونت سوادآموزی در راستای جلوگیری از افزایش بی‌سوادی در استان نسبت به اجرای طرح آموزش اولیاء بی‌سواد دانش آموزان تأکید جدی دارد.

معاون سوادآموزی استان زنجان تصریح کرد: نهضت سوادآموزی بر آموزش ۱۰۰ درصد اولیا ء دانش آموزان تأکید دارد چرا که نرخ باسوادی در بین اولیای دانش آموزان باعث ارتقای تعلیم و تربیت دانش آموزان می‌شود.

احمدنیا گفت: بر اساس آمار به‌دست‌آمده بیشترین آمار بی‌سوادی در روستاهای استان زنجان است و برای کاهش بی‌سوادی در روستاهای استان، نهضت سوادآموزی آموزش‌های اولیه و پایه برای بی‌سوادان در روستاها را اجرا می‌کند.