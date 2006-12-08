کروبی؛ رهبر فرهمند اصلاحات / پذیرش رفتار اعتدال گرایانه مهمترین دستاورد اصلاحات / اصلاح طلبان تندرو فرصت تامین امنیت و آسایش برای مردم را از دست ندهند

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم ساعت 30/16 با یک ساعت تاخیر که البته چاشنی جلسات ایرانی است، در ویلایی دو طبقه قدیمی و ظاهرا مصادره ای در یکی از خوش و آب وهواترین نقاط تهران، که به گفته حشمت الله جلالوند رئیس ستاد انتخابات حزب اعتماد ملی به صورت رایگان توسط مردم و دوستان غیرتمند و موقعیت شناس کروبی، در اختیار حزب او قرار گرفته، برگزار شد.

اگرچه درنخستین کنگره جوانان اصلاح طلب ازسید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق به عنوان تنها لیدر اصلاحات یاد شد، هنگام ورود کروبی به جلسه دیروز ، مجری برنامه از او بعنوان "رهبر فرهمند اصلاحات و سوپاپ اطمینان انفجار کشور در بحران‌ها یاد کرد و جمعیت با شعار "صلی علی محمد یار امام خوش آمد" از دبیر کل حزب اعتماد ملی استقبال کردند .

مجری برنامه در آغاز سخنان خود تاکید کرد که هیچ جریان و گروهی شکست نخواهد خورد، مگر آنکه خود بخواهد چنین شود .

بر روی دیوار محل برگزاری مراسم ، تصاویری از امام خمینی ( ره ) ، مقام معظم رهبری و دبیر کل حزب اعتماد ملی نیز قرار داشت .

آنچه در این دوره در ستادها و جلسات انتخاباتی اصلاح طلبان به چشم می خورد ، استفاده گستره از بی سیم توسط جوانان عضو این جریان است ولی آنچه در جلسه دیروز جالب توجه بود حضور جوانانی با چفیه و حتی در چند مورد با لباس نظامی پلنگی ( لباس بسیجی ) در محل برگزاری برنامه بود که حتی برخی از آنها بخشی از خیابان منتهی به ستاد انتخابات حزب را به شیوه ایست و بازرسی مسدود کرده بودند .

اولین سخنران ، جلالوند رئیس ستاد انتخابات حزب اعتماد ملی بود که درآغاز سخنان خود ازاحتمال عدم ارایه لیست انتخاباتی از سوی حزب متبوعش برای شوراهای شهرستانهای تهران خبر داد . وی که تاکید کرد که اعتماد ملی در سراسر کشور 154 ستاد انتخاباتی دارد و برای دویست تن از مسئولان این ستادها حکم صادر شده است ، در زمان معرفی اعضای ستاد مرکزی انتخابات این حزب به دبیر کل و حضار گفت : در میان اعضای ستاد، رزمنده شکننده حصر آبادان ! فعالیت مستمر دارد .

جلالوند مهمترین دستاورد اصلاحات، که هزینه های زیادی برای آن پرداخت شده، را پذیرش خط مشی و رفتار اعتدال گرایانه دانست و متذکر شد باید مراقب بود فضای موجود به دوران گذشته باز نگردد .

این فعال سیاسی درعین حال از اصلاح طلبان نیز انتقاد کرد و اظهار داشت : در گذشته برخی درون جبهه اصلاحات با خودسری و غرور و تکبر خسارات زیادی به این جریان وارد کردند ولی اکنون پس از پادرمیانی کروبی و تلاش های اصلاح طلبان اعتدال گرا موقعیت جدیدی ایجاد شده، که باید قدر آن را دانست .

جلالوند گفت : از اصلاح طلبان تند رو و تیزرو می خواهیم درک مناسبی از زمان داشته باشند و با یاری شیخ اصلاحات و حلقه اتصال جریان اصلاح طلبی با حاکمیت و رهبری نظام، فرصت تامین امنیت و آسایش و رفاه برای مردم را از دست ندهند .

رئیس ستاد نتخابات حزب اعتماد ملی گفت : اخیرا جریانی شکل گرفته که تلاش دارد نسل اول انقلاب و سازندگان این نظام مقدس که بیش از 40 سال به مبارزه با طاغوت پرداخته ومتحمل سختی ها ورنج ها شده اند، ازصحنه حذف کنند وبه شدت و بی رحمانه به تخریب وحاشیه راندن این ثروت عظیم ملی که چراغ راه نسل امروز و فرداست ،مبادرت می ورزند و این احساس خطر باعث شد روحانیت مبارز که روزگاری از یکدیگر جدا شده اند مجددا مانند قطرات آب به همدیگر بپیوندند و با هوشیاری آنها و ملت جریان مذکور به هدف خود دست نخواهد یافت .

دبیرکل حزب اعتماد ملی نیزدرسخنان خود تاکید کرد : فهرست این حزب برای انتخابات سومین دوره شورای شهر تهران بهترین لیست و مرکب از نیروهای سیاسی و دارای تحلیل سیاسی که سابقه مدیریت و برای اداره شهر برنامه دارند ، هست و اعلام کرد چنانچه کاندیداهای این حزب مورد استقبال مردم قرار گیرند ، سران حزب در آینده شرمنده رای دهندگان نخواهند بود .

کروبی که نامزد انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری بود ، ولی موفق به کسب آراء ملت نشد، معتقد است موفقیت این حزب در انتخابات آتی منوط به مشارکت حداکثری مردم و حمایت اکثریت خاموش و بی انگیزه از جریان فکری اوست .

این جمله کروبی در حالی بیان شد که بالای سر او در جایگاه پارچه نوشته ای نصب شده بود، که این مضمون بر روی آن به چشم می خورد : "با رای به کروبی ! نهال اعتماد ملی کاشته شد ، اینک زمان چیدن میوه این درخت تنومند فرا رسیده است ".

سرود "یار دبستانی من" نیز فصل مشترک همه گروههای اصلاح طلب و البته در همه جلسات است که دیروز نیز یکبار در آغاز جلسه و یک بار در پایان نشست پخش شد اما هنگامی که صد شرکت کننده در برنامه خواستند با این سرود کروبی را به تقلید از کنگره جوانان اصلاح طلب بدرقه کنند، مجری برنامه اعلام کرد : با پخش سرود یار دبیرستانی! با دبیر کل حزب اعتماد ملی خداحافظی می کنند .

آئین گشایش ستاد مرکزی انتخابات حزب اعتماد ملی ساعت 30/17 به پایان رسید .