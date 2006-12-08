تحریم راه حل موضوع هسته ای ایران نیست / من مشتاقانه منتظر ازسرگیری گفتگوها هستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"محمد البرادعی" پس از سخنرانی در نیروگاه هسته ای وزارت تحقیق و فناوری اندونزی خواستار از سرگیری گفتگوها برای حل برنامه هسته ای ایران و کره شمالی شد.

وی گفت :" من مشتاقانه منتظر ازسرگیری گفتگوها هستم و همانطور که قبلا هم گفتم تحریمها به تنهایی راه حلی برای برنامه هسته ای ایران نیست."

البرادعی تاکید کرد که تحریمها به تنهایی مشکل سلاحهای هسته ای پیونگ یانگ را حل نخواهد کرد.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی تصریح کرد:" من به گفتگوهای شش جانبه و یا کانالهای دیگر که مارا قادر خواهند کرد تا راه حلی را برای برنامه هسته ای کره شمالی پیدا کنیم، امیدوار هستم."

البرادعی افزود:" پیچیدگیهای زیادی در شرق آسیا وجود دارد ، بنابراین هر چه ما زودتر یک راه حل را پیدا کنیم، این امر برای همه بهتر است."

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار داشت:" همانطور که گفتم، هم اکنون تحریمهایی وجود دارند که بر کره شمالی تحمیل شده اند ، اما ما باید تمرکز خود را بر گفتگو و مذاکره قرار دهیم و بتوانیم راه حل قابل قبولی را برای هر دو طرف پیدا کنیم."

وی گفت که یک راه حل جامع برای این بحران باید به نیازهای امنیتی و اقتصادی کره شمالی توجه داشته باشد.

دیدار البرادعی از اندونزی بخشی از سفر آسیایی وی به ژاپن و چین است.

این در حالی است که نمایندگان 1+5 در نشست اخیر خود نتوانستند درباره تحریم علیه ایران به توافق دست یابند .