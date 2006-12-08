قصد خدشه دار کردن قانون استقلال دانشگاه ها را نداریم / درج کلمه شبانه در مدارک دانشگاهی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر "حسن خالقی" - معاون آموزشی وزارت علوم روز گذشته در سومین گردهمایی معاونین آموزشی دانشگاه های کشور در خصوص نقل و انتقال دانشجویان گفت: آئین نامه نقل و انتقال دانشجویان عین عدالت است و در صورتی که دانشگاهی تحت فشار از سوی حتی مسئولین برای نقل و انتقال قرار گرفت نباید موافقت کند.

وی ادامه داد: نقل و انتقال دانشجو باید پس از کسب نمره علمی دانشجو در دو دانشگاه، با موافقت دانشگاه های مبدأ و مقصد صورت گیرد. همچنین دانشگاه باید شرایط دانشجو را در نظر بگیرد و درصورت احراز مشکل جدی دانشجو با حکم وزارت علوم اقدام به نقل و انتقال کند. در غیر اینصورت اگر حتی وزارتخانه نیز نامه ای مبنی بر مساعدت به دانشگاه ارسال کند، دانشگاه مختار است که با نقل و انتقال موافقت نکند.

معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه اعتقاد داریم دانشگاه های محروم باید تقویت شوند، گفت: به هیچ وجه به دنبال این نیستیم که نیروهای بورسیه دانشگاهی را در دانشگاه دیگر به کار بندیم، اما انتظار داریم انعطاف پذیری منطقی نیز در این زمینه ضروری است.

وی اضافه کرد: درج کلمه شبانه در مدرک همانند آنچه در دفترچه سازمان سنجش آمده ضروری است.

خالقی با بیان اینکه سقف نقل و انتقال دانشجویان قابل بررسی است، گفت: در گذشته تنوع آمارهایی که از دانشگاه ها خواسته می شد، مطرح بوده است اما اکنون مرجع اصلی ما موسسه پژوهش و برنامه ریزی خواهد بود که با اطلاعات دقیق دانشگاه ها جمع آوری می شود.