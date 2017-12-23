اسپیس ایکس ١٠ ماهواره به فضا فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، شرکت اسپیس ایکس یک موشک فالکون ۹ استفاده شده را از مقر نیروی هوایی وندربرگ در کالیفرنیا به فضا فرستاد.

این موشک حامل ۱۰ ماهواره مخابراتی Iridium Next است که به بقیه ماهواره های ایریدیوم در فضا افزوده می شود.

جالب آنکه این موشک در ماه ژوئن نیز ۱۰ماهواره به آسمان برده بود. بنابراین این دومین بار است که موشک مذکور همراه ماهواره های ایریدیوم به آسمان می رود.اسپیس ایکس تاکنون ۴۰ ماهواره ایریدیوم را در ۴ ماموریت جداگانه در سال جاری به فضا برده است.

شرکت اسپیس ایکس تاکنون این موشک فالکون ۹ را در ۵ ماموریت جداگانه به آسمان فرستاده که تمام آنها در سال جاری میلادی انجام شده اند.

همچنین فالکون ۹ تا به امروز ۲۰ مرتبه فرود آمده است. این شرکت در ۲۰۱۸ میلادی ۴ ماموریت دیگر برای ایریدیوم انجام می دهد تا ۳۵ ماهواره دیگر به مدار زمین ببرد.