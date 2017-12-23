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۲ دی ۱۳۹۶، ۸:۳۵

شورای امنیت حمله موشکی ارتش یمن به عربستان را محکوم کرد

شورای امنیت حمله موشکی ارتش یمن به عربستان را محکوم کرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه ای حمله موشکی ارتش یمن به عربستان سعودی را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله موشکی اخیر ارتش یمن به عربستان سعودی که کاخ الیمامه در ریاض را هدف قرار داده بود، محکوم کرد.

اعضای شورای امنیت با صدور بیانیه ای بدون اشاره به جنایات رژیم سعودی در یمن طی ۳ سال گذشته از حملات موشکی نیروهای یمنی به عربستان ابراز نگرانی کردند.

در این بیانیه همچنین بر ضرورت پایبندی کامل به منع صدور تسلیحات به یمن تاکید شده است.

اعضای شورای امنیت در این بیانیه نسبت به وضعیت انسانی دشوار در یمن ابراز نگرانی کردند و از تمامی طرف ها خواستند که ورود امن و فوری کمک های انسانی به یمن را فراهم کنند.

گفتنی است نیروهای یمنی روز سه شنبه در پاسخ به تجاوزات عربستان سعودی، کاخ الیمامه در ریاض را هدف موشک بالستیک قرار دادند.

کد مطلب 4179780

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    نظرات

    • امین IR ۰۹:۴۹ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
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      مرگ بر این شورای ناامنی و بی عدالتی، شورایی که این همه کشتار و بی رحمی سعودی های نوکر آمریکا را نمی بیند و فقط و فقط یک موشک از سوی مردم فقیر را علم کرده است.
    • علی ۱۰:۴۹ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
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      خاک بر سر این شورای امنیت که جنایات سه سالۀ آل یهود رو نمی‌بینه
    • محمد .ا ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
      0 0
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      با سلام، کار شورای امنیت یک امر کاملا طبیعی است. غیر طبیعی این است که عده ای دنبال مذاکره با این جامعه جنگلی هستند و گفتمان مقاومت را بدوی بودن می انگارند. جامعه ملل را برای اهداف خود ساخته اند

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