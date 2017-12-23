به گزارش خبرنگار مهر، حسن اسماعیلی صبح شنبه در نشست شورای سلامت شهرستان دیلم اظهار داشت: در راستای توسعه بخش سلامت تلاش‌های خوبی صورت گرفته است و این مهم یکی از اولویت‌های دولت است.

وی بر لزوم بهبود وضعیت بهداشت و درمان و توجه به موضوع سلامت تاکید کرد و ادامه داد: با برنامه ریزی و طی یک زمانبندی، در شاخص‌هایی که نواقصی وجود دارد اقدام به رفع مشکلات شود.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم نیز در این نشست بیان کرد: بیماری های غیر واگیر در سطح کشور رشد چشمگیری داشته است و همین موضوع موجب شده تا شهرستان ما نیز از این قائده مستثنی نباشد.

محمود ذاکری افزود: رشد بیماری‌های غیرواگیر باعث شده است تا در سطح کلان، اقدامات پیشگیرانه در قالب بسته های حمایتی صورت پذیرد. این اقدامات ارزنده و پیشگیرانه که توسط دولت تدبیر و امید صورت گرفته است، اکنون در شبکه بهداشت و درمان شهرستان در دست اجرا است.

وی اضافه کرد: از ظرفیت‌های همه ادارات شهرستان در راستای اصلاح شیوه نامناسب زندگی و آموزش صحیح پیشگیری، برای مقابله با افزایش بیماری‌های غیرواگیر استفاده شود.

زینب دهداری مسئول واحد بیماری‌های غیر واگیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم به ارائه مطالب آموزشی در راستای پیشگیری از ابتلا به بیماری های غیرواگیر پرداخت.