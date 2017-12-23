پرداخت۶۲ میلیاردتومان تسهیلات به طرح های تولیدی روستایی کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان، امیر قادری در جلسه کارگروه استانی تسهیلات اشتغالزایی روستایی گفت: اشتغال مهمترین مشکل استان است و لذا بانک های عامل و مدیران دستگاه های مرتبط در خصوص پرداخت تسهیلات روستایی باید نهایت تلاش را داشته باشند.

وی عنوان کرد: از محل اعتبارات سال ۹۵ که در اسفندماه سال قبل ابلاغ شد تاکنون ۲۰۰ میلیارد ریال توسط این کارگروه در قالب ۲۹ طرح به بانک سینا معرفی شده است که در حال حاضر ۱۹ طرح به مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال مصوب شده و ۱۶ طرح هم به مبلغ ۷۷ میلیارد ریال پرداخت شده است.

معاون استاندار کردستان بیان کرد: از محل تسهیلات سال ۹۶ تاکنون ۳۷ طرح به مبلغ ۲۹۷ میلیارد ریال توسط کارگروه به بانک معرفی شده و در حال حاضر ۱۱ طرح به مبلغ ۹۲ میلیارد ریال توسط بانک مصوب و ۱۴ طرح به مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال در دست بررسی است.

قادری یادآور شد: از محل مرحله دوم تسهیلات سال ۹۵ نیز تاکنون ۲۲ طرح به مبلغ ۱۲۴ میلیارد ریال توسط کارگروه مصوب و به بانک سینا برای بررسی معرفی شده است.

وی اضافه کرد: در مجموع با احتساب تسهیلات سال ۹۵ و سال ۹۶ تاکنون ۶۲۰ میلیارد ریال توسط کارگروه در قالب ۷۸ طرح تصویب و به بانک سینا معرفی شده است.

قادری اظهارداشت: هدفگذاری لازم انجام شده است که تا پایان سال جاری این ۶۲ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۸ درصد از محل تسهیلات بانک سینا به متقاضیان واجد شرایط در روستاهای استان پرداخت شود.

معاون استاندار کردستان افزود: هدف از پرداخت این تسهیلات، توسعه مناطق روستایی، اشتغالزایی روستایی، ارتقای تولید، تثبیت جمعیت روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان می باشد.

قادری عنوان کرد کرد: بانک های عامل و دستگاه های اجرایی مؤظفند حداکثر تسهیلگری را در خصوص پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط داشته باشند و گزارش اقدامات خود را به صورت هفتگی به جلسات کارگروه که در این راستا برگزار می شود، ارائه بدهند.

وی گفت: این تسهیلات بر اساس تفاهم نامه منقعد شده میان بانک سینا و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری پرداخت می شود.