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۲ دی ۱۳۹۶، ۸:۵۰

فرماندار دیر:

زلزله بامداد امروز در «دیر» خسارتی نداشت

زلزله بامداد امروز در «دیر» خسارتی نداشت

بوشهر - فرماندار شهرستان دیر گفت: زلزله بامداد امروز در «دیر» خسارتی نداشته است.

حمزه اعتماد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بامداد امروز زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر شهرستان دیر را لرزاند که خوشبختانه خسارتی در پی نداشته است.

وی اضافه کرد: این زمینه لرزه باعث شد تا مردم برای ساعاتی در خیابان‌ها حضور داشته باشند.

عبدالنبی یوسفی فرماندار شهرستان کنگان نیز به خبرنگار مهر گفت: زمین‌لرزه بامداد امروز خسارتی در شهرستان کنگان نداشته است.

شهرستان‌های دیر و کنگان در همسایگی هم در جنوب استان بوشهر قرار دارند که در هفته‌های اخیر زلزله‌های متعددی را تجربه کرده‌اند و یکی از زمین‌لرزه‌ها باعث تخریب برخی بناها و مصدومیت چند نفر در این دو شهرستان شد.

کد مطلب 4179800

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