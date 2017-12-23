زلزله بامداد امروز در «دیر» خسارتی نداشت

حمزه اعتماد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بامداد امروز زمینلرزهای به بزرگی ۳.۶ ریشتر شهرستان دیر را لرزاند که خوشبختانه خسارتی در پی نداشته است.
وی اضافه کرد: این زمینه لرزه باعث شد تا مردم برای ساعاتی در خیابانها حضور داشته باشند.
عبدالنبی یوسفی فرماندار شهرستان کنگان نیز به خبرنگار مهر گفت: زمینلرزه بامداد امروز خسارتی در شهرستان کنگان نداشته است.
شهرستانهای دیر و کنگان در همسایگی هم در جنوب استان بوشهر قرار دارند که در هفتههای اخیر زلزلههای متعددی را تجربه کردهاند و یکی از زمینلرزهها باعث تخریب برخی بناها و مصدومیت چند نفر در این دو شهرستان شد.
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