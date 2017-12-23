تصویب «قطعنامه قدس» یک پیروزی معنوی برای ملت فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، «داود شهاب» سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین از تصویب قطعنامه قدس در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان یک پیروزی معنوی برای ملت فلسطین یاد کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص اعلام کرد: آنچه که اتفاق افتاد ما را در تداوم انتفاضه مصمم کرد.

شهاب اظهار داشت: در شرایط کنونی حفظ و تقویت وحدت ملی عامل مهمی برای تداوم انتفاضه علیه صهیونیستها است.

وی با اشاره به تداوم تحریم های اقتصادی علیه نوار غزه افزود: تحریم ها علیه غزه نمی تواند ادامه پیدا کند.

سخنگوی جنبش جهاد اسلامی همچنین تأکید کرد که توافق اسلو موجب شده تا مردم فلسطین به وضعیت کنونی دچار شوند.