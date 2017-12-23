کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت/بارش زمستانی در مشهد

رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاههای سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح شنبه با شاخص ۶۷ در شرایط سالم قرار دارد.
وی افزود: کیفیت هوا در ایستگاه چمن در شرایط ناسالم و در دیگر ایستگاه های شهر در شرایط سالم قرار دارد.
رئیس مرکز پایش آلایندههای زیست محیطی مشهد تصریح کرد: بیشترین میزان آلودگی هوا از ایستگاه چمن با شاخص ۱۰۲ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.
اسماعیلی بیان کرد: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت بیشتر آلاینده ها نسبت به روزگذشته کاسته شده است.
همچنین صبح شنبه مشهدی ها شاهد بارش باران در دومین روز زمستان در این شهر بودند.
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