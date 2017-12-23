کمر شالیکاران شکست/ برنج در انبارهای مازندران خاک می خورد

خبرگزاری مهر - میلاد رمضانی - گروه استان ها: برنج یکی از اصلی‌ترین محصولات کشاورزی مازندران است که سالانه سطحی بیش از ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی این استان تحت کشت این محصول قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که میانگین مالکیت زمین‌های شالیزاری در مازندران به رقمی حدود ۱.۱ هکتار و متوسط تولید برنج به ۵.۵ تن در هر هکتار می‌رسد.

این در حالی است که حدود ۴۵ درصد برنج کشور در مازندران تولید می‌شود و میزان برنج تولیدی در این استان به یک‌میلیون و ۵۰ هزار تن می‌رسد که در سال ۹۶ این محصول با افزایش تولید ۸ درصدی مواجه بوده است.

تولید برنج اولین مرحله روند کاری کشاورزان است و مهم‌ترین بخش تولید این محصول استراتژیک بازار فروش آن به شمار می‌آید که در چند سال اخیر ورود برنج خارجی فعالان این بخش را با دغدغه‌های فراوانی روبرو کرد.

هرچند ممنوعیت واردات برنج در زمان برداشت محصول از برنامه‌های دولت برای حمایت از تولیدکنندگان این بخش بوده اما رکود حاکم بر بازار برنج و قاچاق این محصول چند صباحی است که بر میزان مبادلات آن سایه افکنده است.

برنج‌هایی که خریدار ندارد

محمدی از برنج‌کاران مازندرانی در گفتگو با خبرنگار مهر از نبود خریدار برای برنج‌های تولیدی در استان گلایه کرد و گفت: برنج ما در کارخانه‌های شالی‌کوبی در حال خاک خوردن است و متأسفانه خریداری وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه در رسانه ملی از واردات برنج خارجی مطلع شدیم، ادامه داد: برنج با رنج و زحمات کشاورزان به دست می‌آید اما واردات برنج توسط برخی انجام می شودو این در صورتی است که هنوز برنج کشاورزان در کارخانه به فروش نمی‌رسد.

یکی دیگر از کشاورزان نیز دراین‌باره از نبود انگیزه کافی برای جوانان فعال در بخش کشاورزی گفت و یادآور شد: جوانان رمقی برای کار در زمین‌های کشاورزی ندارند.

حیدری به‌صرفه نبودن کشت برنج را در مازندران یکی از عوامل مهاجرت جوانان به شهرها دانست و افزود: با توجه به افزایش بی‌رویه واردات برنج و انباشت برنج کشاورزان در شالی‌کوبی‌ها، متأسفانه جوانان مجبور به کار در شرکت‌ها و مهاجرت به شهر هستند.

وی از بی‌اعتنایی مسئولان نسبت به وضعیت کشاورزان گلایه کرد و ادامه داد: کشاورزان نمی‌دانند چطور باید نگرانی خود را از وضعیت موجود بازار برنج به گوش مسئولان امر برسانند.

حمزوی اما یکی دیگر از کشاورزان فعال در این بخش است که حمایت مسئولان از کشاورزان فعال در این بخش را خواستار شد و افزود: در دو یا سه سال گذشته قیمت برنج بالا رفت اما بعد از برداشت برنج توسط کشاورزان، واردات انجام می‌شود.

مازندران قطب تولید برنج در کشور

بخشدار دابودشت که در حاشیه برپایی سومین جشنواره ملی برنج دابودشت با خبرنگار مهر به گفتگو پرداخت در خصوص این محصول استراتژیک اظهار داشت: جشنواره برنج برای معرفی بهتر ظرفیت‌های این بخش در خصوص برنج برگزاری می‌شود تا شهرستان آمل را که قطب کشاورزی مازندران است بیش‌ازپیش به همگان معرفی کنیم.

یدالله ساعی بابیان اینکه کشاورزان تلاش‌های خستگی‌ناپذیری انجام می‌دهند، گفت: همه تلاش می‌کنیم تا کشور وابستگی اقتصادی نداشته باشد و تمام مسائل اقتصادی این منطقه نیز بر محور کشاورزی است اما باید قدر خود را بدانیم و برای کارمان ارزش قائل شویم.

تولید ۴۵ درصد برنج کشور در مازندران

عزیزالله شهیدی فر معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به تأمین ۴۵ درصد برنج کشور از استان، بیان داشت: برنج مازندران از باکیفیت‌ترین برنج‌های تولیدی در جهان است.

شهیدی فر ادامه داد: برنج مازندران سالم‌ترین محصول تولیدی ایران و جهان است که ازنظر کیفیت با برنج خارجی قابل قیاس نیست.

وی بابیان اینکه ۲۱۰ هزار هکتار اراضی شالیزاری در مازندران داریم، تصریح کرد: در ۴۰ هزار هکتار از این اراضی کشت مجدد و ۵۰ هزار هکتار نیز کشت رتون انجاممی‌شود.

سید جعفر رسولی فرماندار ویژه آمل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از تلاش‌های نماینده مردم آمل در مجلس برای حمایت از کشاورزان تشکر کرد و بابیان اینکه در آمل ۲۴ هزار نفر در بخش برنج‌کاری فعالیت دارند، افزود: درروند کشت برنج در طول تابستان با کمبود آب مواجه می‌شویم که امیدواریم با احداث سد هراز این مشکل برطرف شود.

واردات برنج ظالمانه است

حجت‌الاسلام مهدی تقی زاده آملی امام‌جمعه دابو و دشت‌سر نیز در حاشیه برپایی جشنواره برنج بابیان اینکه خدمات بسیاری صورت گرفت تا این جشنواره برگزار شود؛ از تلاش‌های انجام‌شده قدردانی کرد و بابیان اینکه کشاورزان با رنج و زحمت فراوان برنج تولید می‌کنند، افزود: یکی از دغدغه‌های فکری کشاورزان این است که عده‌ای از زیاده خواهان مبادرت به واردات ظالمانه و بی‌رویه برنج می‌کنند و این ظلم به کشاورزان است.

حجت‌الاسلام تقی زاده با اشاره به اینکه برنج کشاورزان در شالی‌کوبی‌ها در حال خاک خوردن است و نباید شاهد واردات بی‌رویه برنج باشیم، افزود: با راه‌اندازی مراکزی مانند مرکز بین‌المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران، دغدغه برنج‌کاران و کشاورزان را کمتر کنیم.

امام‌جمعه دابو و دشت‌سر بابیان اینکه چه دلیلی دارد تا برنج مسموم خارجی را به مردم دهیم، ادامه داد: دولت برنج داخلی را خریداری کندتا این محصول استراتژیک در سفره همه ما ایرانی‌ها قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه ضرورت دارد برای برندسازی برنج دابو و دشت‌سر تلاش‌های لازم صورت گیرد و آمل به‌عنوان پایتخت برنج کشور معرفی گردد، گفت: چهارمین جشنواره ملی برنج را در بخش دشت‌سر برگزار خواهیم کرد و دبیرخانه‌ای را با حضور دستگاه‌های مرتبط امر در این زمینه راه‌اندازی می‌کنیم.

دست‌های پشت پرده قاچاق برنج

عزت‌الله یوسفیان ملأ نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی نیز که از منتقدان واردات بی‌رویه برنج به کشور است، در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: برنج عده‌ای را در کشور وسوسه کرد به‌طوری‌که می‌روند در لباس قاچاقچی برنج وارد می‌کنند و شرایط به‌گونه‌ای شده که افراد دارای قدرت به دنبال قاچاق واردات برنج هستند.

وی با اشاره به اینکه برنج خارجی شناخته‌شده نیست و سلامت غذایی آن نیز مورد تأیید نیست، افزود: احتمال ابتلا به بیماری‌ها در آن وجود دارد که ضروری است تا برنج داخلی و سالم که دست رنج کشاورزان زحمتکش کشورمان است را استفاده کنیم.

نماینده مردم آمل در مجلس بابیان اینکه ضرورت دارد هم‌صدا باهم جلوی دست‌های پشت پرده قاچاق واردات برنج در کشور را بگیریم، گفت: برای خرید برنج کشاورزان از سوی دولت در تلاش هستیم و باید کاری کنیم تا کشت برنج زمین نخورد و قانون به‌صراحت دریافت آب‌بهای کشاورزی را نیز حذف کرده است.

با تمام شدن فصل برداشت برنج و انبار شدن کیسه‌های مملو از این طلای سفید به‌عنوان محصولی استراتژیک در بزرگ‌ترین تولیدکننده برنج کشور اما هنوز کابوس شوم واردات برنج‌های خارجی و شکستن کمر قیمت محصولات داخلی آرامش کشاورزان مازندرانی را بر هم زده و دغدغه نبود حمایت‌های کافی علی‌رغم برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده از سوی دولت این قشر زحمت‌کش را با دشواری‌های زیادی همراه ساخته است به‌طوری‌که قاچاق برنج خارجی سرنوشت تولید برنج مازندران را تیره‌وتار کرده است و رنج برنج‌کاران شمالی را افزون ساخته و آینده تولید این محصول را به مخاطره انداخته است